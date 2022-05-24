بدأت المدرعة التركية "يوروك" التي طورتها "نورول ماكينة" إحدى الشركات الناشطة في مجال الصناعات الدفاعية التركية أولى مهامها الميدانية في تشاد.

ووفق معلومات حصل عليها مراسل الأناضول فإن "نورول ماكينة" التركية حققت نجاحاً مهماً في تصدير منتجاتها الدفاعية، ومن ضمنها المركبات المطورة داخل معامل الشركة، وفي مقدمتها المدرعة "يوروك 4x4".

وسبق لـ"نورول ماكينة"، إحدى الشركات التركية المصنعة للمركبات البرية المدرعة، أن عرضت "يوروك" أول مرة تحت شعار "مدرعة ستفتح حقبة جديدة" في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية الذي جرى تنظيمه عام 2017.

وأعلنت خلال تنفيذها أنشطة التطوير واختبار جاهزية "يوروك" تلقيها طلبات شراء من العديد من البلدان، لتعلن بعد ذلك توقيعها أول عقد لتصدير المدرعة، وذلك قبل اكتمال الاستعدادات للإنتاج التسلسلي.

وبعد فترة وجيزة من توقيعها عقد التصدير الأول، ارتفع عدد عقود الشراء التي أبرمتها "نورول" مع الدول المستوردة إلى 4.

وبعد استكمال الشركة أعمال الإنتاج التسلسلي والاختبارات اللازمة بما في ذلك اختبارات القدرة على تأدية المهام في أصعب التضاريس الجغرافية، أصبحت تشاد إحدى أبرز بلدان القارة الإفريقية أول بلد مستورد ومستخدم للمدرعة "يوروك".

وسبق لتشاد أن استوردت من "نورول" مركبات قتالية مصفحة من طراز "أجدر يالجين 4x4"، قبل أن تُدخل قبل أيام مدرعات "يوروك" في الخدمة.

كما تواصل الشركة التي تستعد لتسليم مجموعة من "يوروك" لعملاء آخرين مفاوضات مع عدد من البلدان لتزويدها بهذا النوع من المدرعات.

حقبة جديدة

ووفق معلومات الأناضول فإن "يوروك" مصممة لاستخدام قوات الأمن والوحدات العسكرية، وتوفير أعلى مستويات الأداء في التنقل والحماية في فئة المركبات المدرعة الخفيفة.

وتوفر "يوروك" مستوى عالياً للحماية من الألغام والمتفجرات المصنوعة يدوياً، ويمكن تزويدها بخصائص إضافية وفق رغبة المستخدم.

وبإمكان المدرعة التي تحوي هيكلا على شكل حرف (V) أن تعمل بسرعة وبقدرات عالية في المناورة بالمناطق الريفية والحضرية.

وبفضل تصميمها الفريد يمكن للمدرعة العمل مركبة حربية ومركبة لنقل الأفراد ومركبة استطلاع في مناطق الاشتباكات والنقاط الساخنة.

كما يمكن لسرعتها العالية وتحصيناتها الفائقة مقارنة بالمركبات الأخرى من فئتها العمل مركبة حماية لمواكب الشخصيات المهمة والمسؤولين.

"يوروك" (8 أطنان) تتسع لنقل 7 أفراد وأحمال يبلغ وزنها 4 أطنان، كما يمكن تجهيزها بأنظمة أسلحة رشاشة وقاذفات قنابل يدوية 40 ملم وأسلحة جوية ومضادة للدبابات.