سياسة
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"الغموض الاستراتيجي".. بايدن: سياسة واشنطن حيال تايوان لم تتغيّر
أكد الرئيس الأمريكي أن سياسة واشنطن حيال تايوان القائمة على "الغموض الاستراتيجي" لم تتغير. ويأتي تصريح بايدن بعدما قال إن بلاده مستعدة للدفاع عن الجزيرة في مواجهة أي غزو صيني والذي اعتبر مؤشراً على وجود تغيّر.
"الغموض الاستراتيجي".. بايدن: سياسة واشنطن حيال تايوان لم تتغيّر
رحّبت تايوان التي تحظى بحكم ذاتي وتقيم علاقات تجارية متينة مع الولايات المتحدة بموقف بايدن / Reuters
24 مايو 2022

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أن سياسة واشنطن حيال تايوان القائمة على "الغموض الاستراتيجي" لم تتغير، بعدما أدلى بتصريحات بشأن استعداد بلاده للدفاع عن الجزيرة في مواجهة اي غزو صيني اعتُبرت مؤشراً على وجود تغيّر.

ولدى سؤاله بشأن إن كانت هذه السياسة انتهت رد بايدن: "لا". وقال: "لم تتغيّر السياسة أبداًً. أعلنت ذلك عندما أدليت بتصريحاتي في الأمس".

ويأتي تصريح بايدن الأخير بعدما أصر كبار المسؤولين الأمريكيين على أن نهج الولايات المتحدة المتّبع منذ عقود حيال تايوان لا يزال على حاله.

ويشمل ذلك تسليح الجزيرة التي تتمتع بحكم ديموقراطي لتتمكن من الدفاع عن نفسها مع الاعتراف بسيادة الصين القانونية وإظهار "غموض استراتيجي" حيال إمكانية تدخل القوات الأمريكية.

وتأتي التطمينات بعدما رد الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو الاثنين: "نعم" على سؤال بشأن إن كان لدى واشنطن رغبة في التدخل عسكرياً للدفاع عن تايوان.

وبينما رحّبت تايوان التي تحظى بحكم ذاتي وتقيم علاقات تجارية متينة مع الولايات المتحدة بموقف بايدن، ردت الصين بغضب قائلة إن واشنطن "تلعب بالنار".

ويزور بايدن طوكيو لعقد اجتماعات مع قادة تحالف "كواد" (الرباعي) الذي يضم أيضاً أستراليا والهند واليابان. وأجرى قبل ذلك زيارة إلى كوريا الجنوبية في إطار جولة تهدف إلى تعزيز تحالفات الولايات المتحدة التجارية والعسكرية في آسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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