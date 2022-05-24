سياسة
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في زيارة تستمر يومين.. وزير الخارجية التركي يصل إلى رام الله
وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو يصل إلى مدينة رام الله في زيارة تستمر يومين إلى فلسطين وإسرائيل يلتقي خلالها مسؤولين كباراً في البلدين.
في زيارة تستمر يومين.. وزير الخارجية التركي يصل إلى رام الله
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24 مايو 2022

وصل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إلى مدينة رام الله في زيارة تستمر يومين لفلسطين وإسرائيل.

ويُتوقع أن يلتقي جاوش أوغلو الثلاثاء نظيره الفلسطيني رياض المالكي والرئيس محمود عباس على أن يلتقي الأربعاء، وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ووزير السياحة يوئيل رازفوزوف.

​​​​​​​وفي حوار سابق مع وكالة الأناضول وصف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي العلاقات الفلسطينية-التركية بـ"المتينة".

وقال: "نفتخر بعلاقتنا مع تركيا وعلاقة وثيقة تربط بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والتركي رجب طيب أردوغان، وتنتقل على كل المستويات، إذ تربطني علاقة قوية مع نظيري مولود جاوش أوغلو".

ورحّب المالكي بزيارة نظيره التركي، وقال إن هذه الزيارة تأتي "لعقد الجولة الثانية للجنة الوزارية الفلسطينية-التركية، وللعمل على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين".

كما من المتوقع أن يزور جاوش أوغلو المسجد الأقصى خلال زيارته.

وتصاعد التوتر في المنطقة بعد مواجهات في الآونة الأخيرة بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلية في ساحة المسجد الأقصى، وهو ما فاقمه الإعلان عن مسيرة الأعلام الإسرائيلية المزمعة في البلدة القديمة يوم الأحد المقبل.

وانهارت محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين بوساطة أمريكية في 2014 وكانت تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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