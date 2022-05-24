سياسة
2 دقيقة قراءة
المغرب وإسرائيل يوقعان 13 مذكرة تفاهم بمجال الابتكار والتكنولوجيا
شهدت مدينة الدار البيضاء المغربية توقيع 13 مذكرة تفاهم في مجال الابتكار وصناعة التكنولوجيا الفائقة بين المغرب وإسرائيل، مع استمرار خطوات مشتركة بين الجانبين لتعزيز اتفاقية تطبيع العلاقات الموقعة نهاية 2020.
المغرب وإسرائيل يوقعان 13 مذكرة تفاهم بمجال الابتكار والتكنولوجيا
المغرب وإسرائيل يوقّعان 13 مذكرة تفاهم في مجال الابتكار وصناعة التكنولوجيا الفائقة
24 مايو 2022

وقع المغرب وإسرائيل الثلاثاء 13 مذكرة تفاهم في مجال الابتكار وصناعة التكنولوجيا الفائقة، مع استمرار خطوات مشتركة بين الجانبين لتعزيز اتفاقية تطبيع العلاقات الموقعة نهاية 2020.

جاء ذلك خلال أعمال منتدى "المغرب-إسرائيل: تواصلوا من أجل الابتكار"، المنظم بين 23 و25 مايو/أيار الجاري بمدينة الدار البيضاء من طرف شركات خاصة، حسب وكالة المغرب الرسمية للأنباء.

وشهدت الفاعلية توقيع 13 مذكرة تفاهم مشتركة تتعلق بتطوير الحلول المبتكرة، بهدف تعزيز أنشطة الأعمال التجارية الثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين في الجانبين، وتوحيد الهيئات الحكومية لديهما.

ويكمن الهدف الأول من الحدث في إرساء أسس متينة للفرص التجارية بين المغرب وإسرائيل، لتمكين شركات الجانبين من تحقيق قيمة مضافة لهذه القطاعات، واستكشاف إمكانية توفير مزيد من فرص الشغل التكنولوجية بالمملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمنظمة "ستار آب سونترال" المغربية (غير حكومية) آفي حسون، أن المملكة تقدم إطاراً ملائماً يساعد على الابتكار، ومكّنت من تطوير نموذج تنموي جديد يضع التحول في صلب اهتماماته.

وأضاف: "نسعى لنسج علاقات قوية بين الشركات المغربية والإسرائيلية، لأن الابتكار يقتضي أساساً إرساء تعاون واسع وقوي يسمح بالترابط بين مختلف النظم".

وشهد حفل الافتتاح بثّ خطاب مسجل مسبقاً للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، بمشاركة مستشار العاهل المغربي أندريه أزولاي ووزراء ومسؤولين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us