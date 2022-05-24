وقع المغرب وإسرائيل الثلاثاء 13 مذكرة تفاهم في مجال الابتكار وصناعة التكنولوجيا الفائقة، مع استمرار خطوات مشتركة بين الجانبين لتعزيز اتفاقية تطبيع العلاقات الموقعة نهاية 2020.

جاء ذلك خلال أعمال منتدى "المغرب-إسرائيل: تواصلوا من أجل الابتكار"، المنظم بين 23 و25 مايو/أيار الجاري بمدينة الدار البيضاء من طرف شركات خاصة، حسب وكالة المغرب الرسمية للأنباء.

وشهدت الفاعلية توقيع 13 مذكرة تفاهم مشتركة تتعلق بتطوير الحلول المبتكرة، بهدف تعزيز أنشطة الأعمال التجارية الثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين في الجانبين، وتوحيد الهيئات الحكومية لديهما.

ويكمن الهدف الأول من الحدث في إرساء أسس متينة للفرص التجارية بين المغرب وإسرائيل، لتمكين شركات الجانبين من تحقيق قيمة مضافة لهذه القطاعات، واستكشاف إمكانية توفير مزيد من فرص الشغل التكنولوجية بالمملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمنظمة "ستار آب سونترال" المغربية (غير حكومية) آفي حسون، أن المملكة تقدم إطاراً ملائماً يساعد على الابتكار، ومكّنت من تطوير نموذج تنموي جديد يضع التحول في صلب اهتماماته.

وأضاف: "نسعى لنسج علاقات قوية بين الشركات المغربية والإسرائيلية، لأن الابتكار يقتضي أساساً إرساء تعاون واسع وقوي يسمح بالترابط بين مختلف النظم".

وشهد حفل الافتتاح بثّ خطاب مسجل مسبقاً للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، بمشاركة مستشار العاهل المغربي أندريه أزولاي ووزراء ومسؤولين.