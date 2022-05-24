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يبدأ تقديم الطلبات قريباً.. ما مواصفات التركي الذي سيذهب إلى الفضاء؟
في إطار برنامج تركيا الوطني للفضاء، فتح الرئيس أردوغان يوم الاثنين باب التقديم للراغبين في الذهاب برحلة إلى محطة الفضاء الدولية في الذكرى المئوية للجمهورية التركية التي تصادف العام المقبل.
يبدأ تقديم الطلبات قريباً.. ما مواصفات التركي الذي سيذهب إلى الفضاء؟
تستعد تركيا العام المقبل لإرسال مواطن تركي إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة تستغرق 10 أيام. (NASA) / Others
24 مايو 2022

في تصريحاته عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة أنقرة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البدء رسمياً في مرحلة إرسال مواطن تركي إلى محطة الفضاء الدولية ضمن إطار "رحلة الفضاء التركية ومهمة العلوم" المحدَّدة في نطاق برنامج الفضاء الوطني.

وأردف الرئيس التركي: "في نهاية تدريبهم سيُرسَل واحد من المرشحين إلى محطة الفضاء الدولية عام 2023، من أجل المهمة التاريخية التي كُلّف إياها، ونأمل أن لا تنساه الأجيال القادمة".

وفي عام 2023، الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، من المقرر إرسال المسافر الفضائي التركي إلى محطة الفضاء الدولية للبحث العلمي، حيث سيبقى أحد المرشحين الذي سيُختار، في المحطة الدولية لمدة 10 أيام.

والعام الماضي استعرض الرئيس أردوغان 10 أهداف لبرنامج الفضاء الوطني التركي، من أبرزها إرسال مركبة إلى القمر بحلول 2023، وتأسيس ميناء فضائي (موقع لإطلاق واستقبال المركبات الفضائية)، وإنشاء منطقة لتطوير تقنيات الفضاء، بجانب إرسال مواطن تركي إلى محطة الفضاء الدولية.

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متطلبات التقديم

عقب تصريحات الرئيس أردوغان، أعلنت وكالة الفضاء التركية المتطلبات والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، ومن أبرزها: أن لا تتجاوز سن المتقدم 45 عاماً، وأن يكون حاصلاً على بكالوريوس الهندسة أو العلوم أو العلوم الأساسية والتعليم أو الطب.

كما اشترطت على المتقدم بطلب الحصول على فرصة مسافر الفضاء التركي إتقان اللغة الإنجليزية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتراوح أطوال المرشحين بين 149.5 و190.5 سم، وأوزانهم بين 43 و110 كجم، فيما ستُفحَص الحدة البصرية للمرشحين الذين يتنافسون على الحصول على مهمة المسافر التركي، إذ يُشترط حصولهم على نسبة 100% في كلتا العينين، سواء بشكل طبيعي أو بعد التصحيح بالنظارات والعدسات اللاصقة، فضلاً عن متطلبات تجاوزهم بنجاح فحوص ضغط الدم والفحوص الحيوية الأخرى التي ستُجرَى.

ستُستقبل الطلبات على الموقع الإلكتروني www.uzaya.gov.tr حتى الساعة 20:23 (وترمز إلى مئوية الجمهورية التي تصادف يوم 29 أكتوبر/تشرين الثاني 2023) من يوم 23 يونيو/حزيران.

برنامج الفضاء التركي

في معرض حديثه، أشار أردوغان إلى أنهم أعلنوا برنامج الفضاء الوطني تقريباً قبل عام، قائلاً: "كنت أعلنت الأهداف العشرة الطموحة الواقعية التي حدّدناها لحماية حقوق بلدنا ومصالحه في الفضاء، وبما يليق بتركيا وحضارتنا"، إذ يرى الرئيس التركي أنه "لإحقاق العدل والسلام على الأرض، على تركيا الحضور بقوة في السماء".

وخلال الاجتماع التعريفي ببرنامج الفضاء التركي، منتصف فبراير/شباط 2021، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 10 أهداف لبرنامج الفضاء الوطني التركي، تتضمن إرسال مواطن/مواطنة إلى محطة الفضاء الدولية، وإنشاء ماركة تجارية محلية تنافس الشركات العالمية في مجال تطوير الأقمار من الجيل الحديث، فضلاً عن تحقيق أول تماسّ مع القمر بحلول 2023.

وفي مهمة وطنية متكاملة وخالصة 100%، أوضح الرئيس أردوغان أن تركيا ستنفّذ "هبوطاً قاسياً" على سطح القمر عبر صاروخ محلّي الصنع سيُطلَق بحلول مئوية الجمهورية التركية التي تصادف يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول، فيما ستشرع في إجراء "هبوط سلس" ضمن المرحلة الثانية المُزمَع الانتقال إليها في 2028، لتكون بذلك من الدول القليلة التي يمكنها إجراء أبحاث على القمر.

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شاي ريزا إلى الفضاء أيضاً

سيستضيف ميدان ينيكابي بمدينة إسطنبول في الفترة من 25 إلى 29 مايو/أيار الجاري يوم ريزا الثاني عشر الذي سيعقده اتحاد جمعيات ريزي (RIDEF) تحت رعاية مكتب محافظ ريزا.

وخلال الفاعليات التي ستستمر 5 أيام، وستُنظَّم تحت شعار "7 مناطق، 7 ألوان، نحن واحد، نحن معاً، نحن إخوة"، سيُروَّج شاي المدينة الشهير وطبيعتها ونكهاتها المختلفة، فضلاً عن فرص الاستثمارات.

فيما سيحاول القائمون على المهرجان إرسال شاي ريزا الشهير إلى الفضاء باستخدام بالون مليء بالهيليوم يبلغ قطره مترين موصول بجهاز GPS.

مصدر:TRT عربي
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