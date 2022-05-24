قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي بمدينة رام الله إن دعم أنقرة للقضية الفلسطينية لا يتأثر بتطويرها العلاقة مع إسرائيل.

وجاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الوزارية التركية-الفلسطينية المشتركة في مدينة رام الله الثلاثاء وسط الضفة الغربية برئاسة وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الذي يزور رام الله، ونظيره الفلسطيني رياض المالكي.

وأوضح جاوش أوغلو أن بلاده وقعت 10 اتفاقيات اقتصادية بهدف تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وقال: "عقدنا الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين فلسطين وتركيا بنجاح وتناولنا خلاله كيفية تطوير الاقتصاد الفلسطيني ووقّعنا 10 اتفاقيات اقتصادية".

كما أعرب عن نية بلاده تطوير التبادل الثقافي بين فلسطين وتركيا، مؤكداً: "لذلك وقّعنا على اتفاقية لافتتاح وقف المعارف التركي (في فلسطين) وممتنون لرغبة الشباب الفلسطينيين في الاستفادة من المنح الدراسية التركية".

من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنه بحث مع نظيره التركي المحاولات الإسرائيلية لتغيير واقع المسجد الأقصى.

وأوضح أن المواقف التركية "منسجمة" مع تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله.

كما وصف المالكي زيارة جاوش أوغلو بالتاريخية وأعرب عن أمله أن تكون بداية زيارات متعاقبة.

وكان جاوش أوغلو وصل إلى مدينة رام الله في زيارة تستمر يومين لفلسطين وإسرائيل. يلتقي خلالها نظيره الفلسطيني رياض المالكي والرئيس محمود عباس، على أن يلتقي الأربعاء وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ووزير السياحة يوئيل رازفوزوف.