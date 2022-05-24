سياسة
2 دقيقة قراءة
جاوش أغلو: دعم تركيا للقضية الفلسطينية لا يتأثر بالعلاقات مع إسرائيل
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في مدينة رام الله إن دعم بلاده للقضية الفلسطينية لا يتأثر بتطويرها العلاقة مع إسرائيل.
جاوش أغلو: دعم تركيا للقضية الفلسطينية لا يتأثر بالعلاقات مع إسرائيل
وزير الخارجية التركي عقد مباحثات مع نظيره الفلسطيني في رام الله / AP
24 مايو 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي بمدينة رام الله إن دعم أنقرة للقضية الفلسطينية لا يتأثر بتطويرها العلاقة مع إسرائيل.

وجاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الوزارية التركية-الفلسطينية المشتركة في مدينة رام الله الثلاثاء وسط الضفة الغربية برئاسة وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الذي يزور رام الله، ونظيره الفلسطيني رياض المالكي.

وأوضح جاوش أوغلو أن بلاده وقعت 10 اتفاقيات اقتصادية بهدف تطوير الاقتصاد الفلسطيني، وقال: "عقدنا الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين فلسطين وتركيا بنجاح وتناولنا خلاله كيفية تطوير الاقتصاد الفلسطيني ووقّعنا 10 اتفاقيات اقتصادية".

كما أعرب عن نية بلاده تطوير التبادل الثقافي بين فلسطين وتركيا، مؤكداً: "لذلك وقّعنا على اتفاقية لافتتاح وقف المعارف التركي (في فلسطين) وممتنون لرغبة الشباب الفلسطينيين في الاستفادة من المنح الدراسية التركية".

من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنه بحث مع نظيره التركي المحاولات الإسرائيلية لتغيير واقع المسجد الأقصى.

وأوضح أن المواقف التركية "منسجمة" مع تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله.

كما وصف المالكي زيارة جاوش أوغلو بالتاريخية وأعرب عن أمله أن تكون بداية زيارات متعاقبة.

وكان جاوش أوغلو وصل إلى مدينة رام الله في زيارة تستمر يومين لفلسطين وإسرائيل. يلتقي خلالها نظيره الفلسطيني رياض المالكي والرئيس محمود عباس، على أن يلتقي الأربعاء وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ووزير السياحة يوئيل رازفوزوف.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us