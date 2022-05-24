سياسة
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ستولتنبرغ: تركيا أكثر الحلفاء في الناتو تضرراً من الهجمات الإرهابية
أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأهمية مخاوف تركيا بشأن مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو، مشيراً إلى أن تركيا أكثر الحلفاء تضرراً من الهجمات الإرهابية.
ستولتنبرغ: تركيا أكثر الحلفاء في الناتو تضرراً من الهجمات الإرهابية
ستولتنبرغ: تركيا هي أكثر الحلفاء تضررا من الهجمات الإرهابية / AA
24 مايو 2022

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الثلاثاء أن تركيا هي أكثر الحلفاء تضرراً من الهجمات الإرهابية، مُقِرّاً بأهمية تبديد مخاوفها بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف.

وأقر ستولتنبرغ، في كلمة ألقاها أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، بأهمية مخاوف تركيا بشأن مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف العسكري، مؤكداً أنها "حليف مهم في الناتو".

وقال: "أقر أيضاً بأهمية تبديد المخاوف التي أثارتها أنقرة".

وأضاف أن"تركيا هي حليف مهم أدت دوراً رئيسياً في محاربة تنظيم داعش الإرهابي وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي مهم للحلف بأسره".

والأربعاء الماضي، تقدمت السويد وفنلندا، رسمياً بطلب العضوية لحلف شمال الأطلسي، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن تحفظ بلاده على انضمامهما.

وقال أردوغان إن الدولتين لا تبديان موقفاً صريحاً ضد التنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى "PKK" الإرهابي وأذرعه، وإنه لا يمكن لأنقرة أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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