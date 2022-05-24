قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء إنه يجب استخدام الأصول الروسية المجمدّة لإعادة إعمار أوكرانيا، التي تضررت بناها التحتية بفعل التدخل العسكري لروسيا.

وقالت فون دير لاين، في كلمة ألقتها أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، في دافوس، إنه "يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يدخّر وسعاً" في إعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك استخدام "الأصول الروسية التي جمدناها إن أمكن".

وأضافت أن روسيا "تعامل ملايين الناس وكأنهم ليسوا من البشر، ولكن كسكان مجهولين ليُجرى نقلهم أو السيطرة عليهم أو وضعهم دروع حماية بين القوات العسكرية، في محاولة لدهس تطلعات أمة بكاملها بالدبابات".

وتابعت أن "هذا العدوان فشل استراتيجي ولا بد أن تربح أوكرانيا هذه الحرب".

ووعدت بأن "يساعد الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليون في نهوض أوكرانيا من تحت الرماد حتى لو تطلب الأمر عملاً هائلاً".

كما اتهمت فون دير لاين روسيا باستخدام إمدادات الطاقة وأمن الغذاء سلاحاً عالمياً.

وقارنت خطوات روسيا اليوم بقرارات الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين المزعومة بتجويع الأوكرانيين في ثلاثينيات القرن الماضي، قائلة: "اليوم يصادر جيش الكرملين مخزونات الحبوب والآلات والمدفعية الروسية تقصف مستودعات الحبوب في جميع أنحاء أوكرانيا".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيؤسّس منصة تبرعات دولية، تدار بشكل مشترك من الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والتي ستجمع بين الإصلاح والاستثمار.

وخصص الاتحاد الأوروبي ملياريْ يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وحشد أكثر من 4 مليارات يورو من المساعدات المالية والمساعدات الإنسانية ودعم دول الاتحاد الأوروبي التي تستضيف لاجئين من أوكرانيا، منذ بدء الحرب.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلاً في سيادتها.