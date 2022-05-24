كشف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الثلاثاء عن أن بلاده حققت بعض التقدم في المحادثات مع إيران لاستعادة العلاقات الثنائية، غير أنه اعتبر أن ذلك "ليس كافياً".

وقال بن فرحان، خلال مشاركته في جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس: "حققنا بعض التقدم في المحادثات مع إيران لكن ليس بشكل كاف"، مضيفاً "على إيران أن تبني الثقة من أجل التعاون المستقبلي".

من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية السعودي اللبنانيين إلى القيام بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة.

وفي الشأن الفلسطيني، اعتبر وزير الخارجية السعودي أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية "أولوية وينبغي أن نتحرك سريعاً لاستئنافها".

واحتضنت بغداد خلال الأشهر الماضية 4 جولات من المباحثات بين السعودية وإيران.

وفي يناير/ كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجاً على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.

وتتهم دول خليجية، تتقدمها السعودية، إيران بامتلاك "أجندة" توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها العراق واليمن ولبنان وسوريا، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم علاقات حُسن الجوار.