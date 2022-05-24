أعلنت تركيا أن لقاء الوفدين السويدي والفنلندي مع نظيرهما التركي سيجري في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة من أجل التشاور حول انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشار بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أن الوفد التركي سيترأّسه متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سادات أونال.

وحسب البيان، يرأس الوفد السويدي سكرتير الدولة في مكتب رئاسة الوزراء أوسكار ستينستروم، أما الوفد الفنلندي فيرأسه مستشار وزارة الخارجية جوكا سالوفارا.

والأربعاء الماضي، تقدمت السويد وفنلندا، رسميا بطلب العضوية لحلف شمال الأطلسي، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن تحفظ بلاده على انضمامهما.

وقال أردوغان إن الدولتيْن لا تبديان موقفاً صريحاً ضد التنظيمات الإرهابية، في إشارة "PKK" الإرهابي وأذرعه، وإنه لا يمكن لأنقرة أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة.