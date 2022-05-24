سياسة
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تركيا: الاجتماع مع وفدي السويد وفنلندا بشأن الناتو سيجري بمجمع الرئاسة
أشار بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أن لقاء الوفدين السويدي والفنلندي مع نظيرهما التركي سيجري في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة من أجل التشاور حول انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي.
تركيا: الاجتماع مع وفدي السويد وفنلندا بشأن الناتو سيجري بمجمع الرئاسة
المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة / AA
24 مايو 2022

أعلنت تركيا أن لقاء الوفدين السويدي والفنلندي مع نظيرهما التركي سيجري في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة من أجل التشاور حول انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشار بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أن الوفد التركي سيترأّسه متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سادات أونال.

وحسب البيان، يرأس الوفد السويدي سكرتير الدولة في مكتب رئاسة الوزراء أوسكار ستينستروم، أما الوفد الفنلندي فيرأسه مستشار وزارة الخارجية جوكا سالوفارا.

والأربعاء الماضي، تقدمت السويد وفنلندا، رسميا بطلب العضوية لحلف شمال الأطلسي، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن تحفظ بلاده على انضمامهما.

وقال أردوغان إن الدولتيْن لا تبديان موقفاً صريحاً ضد التنظيمات الإرهابية، في إشارة "PKK" الإرهابي وأذرعه، وإنه لا يمكن لأنقرة أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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