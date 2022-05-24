أكد المتحدّث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم الثلاثاء إن المفاوضات لم تتوقف بين الحكومة الأفغانية وتركيا وقطر، حول تشغيل المطارات في أفغانستان.

وذكر نعيم أن "الاتفاقية التي وُقّعت مع الإمارات (جرى الإعلان عنها في وقت سابق اليوم)، تتعلق بالخدمات الأرضية في مطارات كابل وقندهار وهرات لمدة سنة ونصف"، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أن "الاتفاقية ليست شاملة تشغيل المطارات، وهي مع الشركة التي كانت تدير المطار قبل دخول طالبان كابل".

تجدر الإشارة إلى أن قطر وتركيا أرسلتا فرقاً فنية مؤقتة للمساعدة في العمليات وأمن المطارات، بعد أن تسلّمت طالبان السلطة في أغسطس/آب العام الماضي، عقب انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عُقدت مفاوضات بين وفود قطرية وتركية بشأن تشغيل مطار كابل، تكلّلت بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركتين من تركيا وقطر لهذا الغرض على أساس "الشراكة المتكافئة".