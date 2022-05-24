سياسة
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عباس يستقبل جاوش أوغلو ويشيد بالدعم التركي للشعب الفلسطيني
أثنى الرئيس الفلسطيني بالدعم الذي تقدمه تركيا للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.
عباس يستقبل جاوش أوغلو ويشيد بالدعم التركي للشعب الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني يشيد الدعم الذي تقدمه تركيا للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة / AA
24 مايو 2022

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء بالدعم الذي تقدمه تركيا للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله (وسط).

وفي وقت سابق، وصل جاوش أوغلو إلى مقر الرئاسة الفلسطينية، وكان في استقباله الرئيس عباس، رفقة عدد من المسؤولين الفلسطينيين.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا)، إن عباس أطلع وزير الخارجية التركي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما تفعله إسرائيل من اعتداءات متواصلة.

وأشار عباس إلى أن دولة فلسطين حريصة على التزاماتها المترتبة عليها وفق الشرعية الدولية، والعمل من أجل خلق أفق سياسي ينهي الاحتلال وتحقيق الاستقلال للدولة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وشدد عباس على أهمية مواصلة عمل اللجنة المشتركة الفلسطينية-التركية، لتعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين، وبما يسهم في تعزيز العلاقات بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في كلا الجانبين، بما يعود بالنفع على مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات.

وتضم اللجنة الوزارية الفلسطينية التركية المشتركة المُشكّلة منذ العام 2010، ممثلين عن مؤسسات ووزرات تركية وفلسطينية، وعَقدت اجتماعها الأول في العاصمة التركية أنقرة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وقّع مسؤولون أتراك وفلسطينيون، 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في ختام الاجتماع الثاني للجنة الوزارية الفلسطينية التركية المشتركة بمقر وزارة الخارجية الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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