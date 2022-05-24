سياسة
3 دقيقة قراءة
خلافات بين الشاباك والشرطة الإسرائيليين بشأن جنازة أبو عاقلة.. ما الحكاية؟
كشفت قناة كان العبرية عن خلاف وقع بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية بشأن السماح بتنظيم جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
خلافات بين الشاباك والشرطة الإسرائيليين بشأن جنازة أبو عاقلة.. ما الحكاية؟
الاحتلال اعتدى على المشاركين في جنازة شيرين أبو عاقلة / AA
24 مايو 2022

كشفت قناة عبرية رسمية مساء الثلاثاء عن خلاف وقع بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، والشرطة الإسرائيلية بشأن السماح بتنظيم جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وقالت قناة (كان) إن الشاباك أوصى بالسماح بتنظيم الجنازة سيراً على الأقدام دون التعرض لها "لكن الشرطة اختارت تفريقها بالقوة".

وكان يمكن أن تمنع توصية الجهاز الإسرائيلي وقوع الاشتباكات بين الشرطة والمشيعين خلال الجنازة، إلا أن الشرطة تجاهلتها، حسب المصدر ذاته.

من جهته، رفض الجهاز الأمني الإسرائيلي تأكيد أو نفي ما أوردته القناة واكتفى بالقول: "يعمل الشاباك وشرطة إسرائيل بالتعاون بشكل وثيق فيما بينهما (...) لا نتطرق إلى ما يقال في المناقشات المغلقة".

وقالت كان: "أدى تفريق الموكب إلى اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمشيعين، بل وأدى إلى إدانات دولية".

وفي 13 مايو/آيار الجاري، اعتدت الشرطة الإسرائيلية بالهراوات والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على مشيعي جنازة مراسلة قناة الجزيرة القطرية، أثناء محاولتهم الخروج من مستشفى مار يوسف الفرنسي، بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وقالت إدارة المستشفى إنها تنوي تقديم شكوى ضد الشرطة ودولة إسرائيل إلى المحاكم في إسرائيل والخارج، وفق قناة كان.

ومباشرة بعد واقعة الاعتداء على الجنازة، شكل قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف فريق تحقيق لبحث سلوك الشرطة وتقديم النتائج في غضون أيام قليلة لكن لم تنشر حتى الآن.

وتقول الشرطة، إن الجنازة جرت بالمخالفة للاتفاق بينها وبين عائلة أبو عاقلة، والذي قضى بأن قافلة من نحو 20 سيارة ستغادر المستشفى بالشيخ جراح ومعها نعش شيرين مباشرة إلى الكنيسة في البلدة القديمة، حسب ذات المصدر.

وفي 11 مايو الجاري، استشهدت أبو عاقلة (51 عاماً) جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال عملية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

واتهمت كل من شبكة الجزيرة والسلطة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي بتعمد قتل أبو عاقلة، فيما أعلنت إسرائيل فتح تحقيق وقالت إنها "لا تستبعد أي فرضيات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us