أردوغان يقول إن هدف الوصول إلى تركيا خالية من الإرهاب بات قريباً ويدعو جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان التركي إلى التكاتف من أجل تحقيق هذا الهدف.

واشنطن تقدم مقترحاً جديداً لحماس وإسرائيل من شأنه "ضمان إطلاق سراح عدد من المحتجزين الأحياء" مقابل تمديد وقف إطلاق النار شهراً، وحماس تعتبر تقديم مقترحات جديدة يهدف إلى "القفز على الاتفاق" المبرم حول غزة.

جامعة كولومبيا الأمريكية تعاقب طلاباً داعمين لفلسطين العقوبات تتراوح بين الوقف عن الدراسة لعدة سنوات، وإلغاء مؤقت للشهادات، والطرد في ما يتعلق بأحداث قاعة هاميلتون في ربيع العام الماضي.