سياسة
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انعقاد الاجتماع الأول بين لجنتي ترسيم الحدود الأذربيجانية والأرمينية
عقدت لجنتا ترسيم الحدود برئاسة نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهين مصطفاييف ونظيره الأرميني مهير غريغوريان، أول اجتماع مشترك بينهما على الحدود بين البلدين.
انعقاد الاجتماع الأول بين لجنتي ترسيم الحدود الأذربيجانية والأرمينية
الاجتماع هو الأول وعقد في منطقة حدودية / AA
24 مايو 2022

عقدت لجنتا ترسيم الحدود برئاسة نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهين مصطفاييف ونظيره الأرميني مهير غريغوريان، أول اجتماع مشترك بينهما على الحدود بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في بيان، الثلاثاء أن اللجنتين برئاسة مصطفاييف وغريغوريان التقيتا على الحدود، وفقاً للاتفاق الذي جرى التوصل إليه خلال لقاء رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان، في بروكسل الأحد.

وأوضح أن الطرفين، اتفقا على عقد الاجتماع الثاني في موسكو والثالث في بروكسل.

وأمس، أعلن علييف الاتفاق مع أرمينيا بخصوص فتح ممر "زنغازور" (بين تركيا وأذربيجان مروراً بأرمينيا).

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، أن علييف أطلع نظيره التركي رجب طيب أردوغان هاتفياً، على معلومات بخصوص اللقاء الذي عقده مع ميشيل وباشنيان في بروكسل.

وأشار علييف إلى أنه بحث مع ميشيل وباشنيان قضايا تسريع اتفاقية السلام بين البلديْن، وتطبيع العلاقات، وفتح ممرات النقل، وترسيم الحدود، مبيناً أن اللقاء كان إيجابياً.​​​​​​​

وأشار علييف إلى أنه وقع قراراً لتشكيل لجنة حكومية لترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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