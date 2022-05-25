سياسة
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وزير الدفاع التركي يعلن تحييد أكثر من مئة إرهابي منذ انطلاق "المخلب-القفل"
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، خلال تفقده الوحدات العسكرية العاملة على الحدود مع العراق، إن قوات بلاده استطاعت تحييد أكثر من 100 إرهابي منذ انطلاق عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق قبل أكثر من شهر.
وزير الدفاع التركي يعلن تحييد أكثر من مئة إرهابي منذ انطلاق "المخلب-القفل"
أقار يعلن تحييد أكثر من 100 إرهابي منذ انطلاق عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق / AA
25 مايو 2022

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأربعاء تحييد أكثر من 100 إرهابي منذ انطلاق عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق قبل أكثر من شهر.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تفقده الوحدات العسكرية العاملة على الحدود مع العراق، رفقة قادة القوات المسلحة التركية.

وأكد أقار أن قوات بلاده المسلحة عازمة على مواصلة مكافحة الإرهابيين حتى توفير أمن الحدود والمواطنين بشكل كامل.

وأشار إلى أن الإرهابيين هدف القوات التركية، لافتاً في هذا السياق إلى الأخوة التي تربط بين الأتراك والأكراد.

وأمس أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جندي خامس متأثراً بجراح أصيب بها في اشتباكات مع تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق.

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان شمالي العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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