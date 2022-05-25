سياسة
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احتفالاً باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث.. بريطانيا تسك أكبر عملة معدنية
أنتجت المملكة المتحدة أكبر عملة معدنية بوزن 15 كيلوجراماً وبقيمة 15 ألف جنيه استرليني، احتفالا بمرور 70 عاماً على اعتلاء الملكة إليزابيث سدة الحكم.
احتفالاً باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث.. بريطانيا تسك أكبر عملة معدنية
دار سك العملة الملكية البريطانية تصنع أكبر عملة لها على الإطلاق للاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث / Reuters
25 مايو 2022

أنتجت دار سك العملة الملكية البريطانية أكبر عملة لها على الإطلاق للاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث، وهي عملة عملاقة يبلغ وزنها 15 كيلوجراماً بتكليف من أحد هواة جمع التحف.

واستغرق سك العملة، وهي من الذهب الخالص ويبلغ قطرها 22 سنتيمتراً (8.7 بوصة)، 400 ساعة وتبلغ قيمتها 15 ألف جنيه استرليني (18772 دولاراً)، مع صورة للملكة البالغة من العمر 96 عاماً على أحد وجهيها والأحرف الأولى من اسم الملكة ولقبها يعلوها تاج على الوجه الآخر.

وقال بول مورجان، المدير الفني في دار سك العملة الملكية: "لكونها أكبر عملة معدنية في المملكة المتحدة حتى الآن، فقد أتاح لنا حجم القطعة وقطرها الوصول إلى مستوى استثنائي من الدقة والتفاصيل".

وقال جامع الأعمال الخاص الذي لم يكشف عن اسمه في بيان اليوم الأربعاء إن تصميم العملة تكريم مناسب للملكة.

كما أصدرت دار سك العملة الملكية 1.3 مليون قطعة نقدية من فئة 50 بنساً للاحتفال بمرور 70 عاماً على جلوس الملكة إليزابيث على العرش، وهي المناسبة التي تحتفل بها بريطانيا على مدار أربعة أيام من الفعاليات على مستوى البلاد الشهر المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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