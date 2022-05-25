استقبل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الأربعاء نظيره التركي مولود جاوش أوغلو، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقدس الغربية.

ووصل وزير الخارجية التركي إلى مقر الخارجية الإسرائيلية في القدس الغربية، وكان في استقباله لابيد، لإجراء مباحثات مشتركة.

ومن المقرر أن يعقب اللقاء، الذي من المتوقع أن يستمر أكثر من ساعة، مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الخارجية التركي والإسرائيلي.

وكان جاوش أوغلو زار في وقت سابق الأربعاء متحف ذكرى المحرقة "ياد فاشيم" في القدس الغربية، ووضع إكليلاً من الزهور في صالة المتحف.

والثلاثاء، قال متحدث وزارة الخارجية الإسرائيلية ليؤر خياط للأناضول إن زيارة وزير الخارجية التركي "مهمة للغاية كجزء من عملية دفء العلاقة بين البلدين".

وتأتي الزيارة بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، إلى العاصمة أنقرة في مارس/آذار الماضي التي التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية تركي إلى إسرائيل منذ نحو 15 عاماً.

وأمس أجرى جاوش أوغلو زيارة إلى فلسطين التقى خلالها نظيره رياض المالكي والرئيس محمود عباس، في مدينة رام الله بالضفة الغربية.