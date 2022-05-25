انطلقت في مدينة إسطنبول الأربعاء القمة التركية-الإفريقية للإعلام، والذي تنظمها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وتأتي القمة بالتزامن مع يوم إفريقيا الموافق 25 مايو/أيار من كل عام، وانطلقت في إحدى الفنادق، بكلمة افتتاحية لرئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون.

ويشارك في القمة 80 صحفياً من 45 دولة إفريقية ودبلوماسيون أفارقة ومسؤولون عن مؤسسات رسمية وخاصة ومنظمات مدنية وأكاديميون من تركيا وإفريقيا.

وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين الصحفيين الأتراك والأفارقة، وتَشارُك الخبرات وصقل الشراكة القائمة بين الجانبين.

وستشهد القمة عقد جلسات لمناقشة مواضيع ذات صلة بالعمل الصحفي، وفي مقدمتها التحديات التي تواجهها الصحافة في مرحلة ما بعد وباء كورونا.

ومن المنتظر أن تعزز القمة التعاون الإعلامي بين تركيا ودول القارة الإفريقية.