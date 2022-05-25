قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن العلاقات التركية-الإفريقية سجلت تقدماً استثنائياً واكتسبت زخماً لا نظير له خلال السنوات العشرين الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها الأربعاء، مع انطلاق القمة التركية-الإفريقية للإعلام التي تستضيفها مدينة إسطنبول وتتزامن مع "يوم إفريقيا" الموافق 25 مايو/أيار من كل عام.

وأعرب ألطون خلال حديثه عن تمنياته أن تكون القمة وسيلة لخلق فرص تعاون جديدة في مجال الإعلام وتعزيز الصداقة بين البلدان المشاركة.

وأفاد بأن العلاقات التركية-الإفريقية سجلت تقدماً استثنائياً واكتسبت زخماً لا نظير له خلال الـ20 عاماً الأخيرة بفضل تصميم الرئيس رجب طيب أردوغان وقيادته القوية.

وأشار إلى أن اهتمام تركيا بالقارة الإفريقية يقوم على أساس المساواة والكسب المتبادل، وأضاف: "الحمد لله، نرى استحساناً كبيراً من إخواننا الأفارقة لهذا النهج، وهذا الأمر يسعدنا كثيراً".

ولفت إلى أن الصداقة التي توطّدَت من خلال رؤساء الدول على الصعيد الأول، ثم الشركات والمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني التركية والإفريقية، باتت نموذجاً عالمياً.

وذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الإفريقية تضاعف خلال السنوات الـ20 الأخير نحو 5 أضعاف، ومع دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو 10 أضعاف.

وعلى صعيد آخر أكّد ألطون أن صناعة الكذب والتشويه أكبر عدو للديمقراطية، مشيراً إلى أن بلاده أكثر دولة تتعرض للتشويه والكذب الممنهج في العالم.

وعزا هذا إلى ما حقّقَته تركيا تحت قيادة رئيسها أردوغان خلال السنوات العشرين الأخيرة من قفزة في التنمية.

يشارك في القمة التركية الإفريقية للإعلام 80 صحفياً من 45 دولة إفريقية، إلى جانب دبلوماسيين أفارقة ومسؤولي مؤسسات رسمية وخاصة ومنظمات مدنية وأكاديميين من تركيا وإفريقيا.

وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين الصحفيين الأتراك والأفارقة، وتشارك الخبرات وصقل الشراكة القائمة بين الجانبين.

وستشهد عقد جلسات لمناقشة مواضيع ذات صلة بالعمل الصحفي، في مقدمتها التحديات التي تواجهها الصحافة في مرحلة ما بعد كورونا، ومن المتوقع أن تعزز التعاون الإعلامي بين تركيا ودول القارة.