سياسة
3 دقيقة قراءة
ألطون: علاقاتنا مع إفريقيا اكتسبت زخماً لا نظير له خلال 20 عاماً
عبّر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، عن مدى اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع بلدان القارة الإفريقية، التي شهدت تقدماً واكتسبت زخماً فريداً خلال العقدين الماضيين. ولفت إلى أن هذه الصداقة باتت نموذجاً عالمياً.
ألطون: علاقاتنا مع إفريقيا اكتسبت زخماً لا نظير له خلال 20 عاماً
ألطون: العلاقات التركية-الإفريقية سجلت تقدماً استثنائياً واكتسبت زخماً لا نظير له خلال السنوات العشرين الأخيرة / AA
25 مايو 2022

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن العلاقات التركية-الإفريقية سجلت تقدماً استثنائياً واكتسبت زخماً لا نظير له خلال السنوات العشرين الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها الأربعاء، مع انطلاق القمة التركية-الإفريقية للإعلام التي تستضيفها مدينة إسطنبول وتتزامن مع "يوم إفريقيا" الموافق 25 مايو/أيار من كل عام.

وأعرب ألطون خلال حديثه عن تمنياته أن تكون القمة وسيلة لخلق فرص تعاون جديدة في مجال الإعلام وتعزيز الصداقة بين البلدان المشاركة.

وأفاد بأن العلاقات التركية-الإفريقية سجلت تقدماً استثنائياً واكتسبت زخماً لا نظير له خلال الـ20 عاماً الأخيرة بفضل تصميم الرئيس رجب طيب أردوغان وقيادته القوية.

وأشار إلى أن اهتمام تركيا بالقارة الإفريقية يقوم على أساس المساواة والكسب المتبادل، وأضاف: "الحمد لله، نرى استحساناً كبيراً من إخواننا الأفارقة لهذا النهج، وهذا الأمر يسعدنا كثيراً".

ولفت إلى أن الصداقة التي توطّدَت من خلال رؤساء الدول على الصعيد الأول، ثم الشركات والمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني التركية والإفريقية، باتت نموذجاً عالمياً.

وذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الإفريقية تضاعف خلال السنوات الـ20 الأخير نحو 5 أضعاف، ومع دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو 10 أضعاف.

وعلى صعيد آخر أكّد ألطون أن صناعة الكذب والتشويه أكبر عدو للديمقراطية، مشيراً إلى أن بلاده أكثر دولة تتعرض للتشويه والكذب الممنهج في العالم.

وعزا هذا إلى ما حقّقَته تركيا تحت قيادة رئيسها أردوغان خلال السنوات العشرين الأخيرة من قفزة في التنمية.

يشارك في القمة التركية الإفريقية للإعلام 80 صحفياً من 45 دولة إفريقية، إلى جانب دبلوماسيين أفارقة ومسؤولي مؤسسات رسمية وخاصة ومنظمات مدنية وأكاديميين من تركيا وإفريقيا.

وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين الصحفيين الأتراك والأفارقة، وتشارك الخبرات وصقل الشراكة القائمة بين الجانبين.

وستشهد عقد جلسات لمناقشة مواضيع ذات صلة بالعمل الصحفي، في مقدمتها التحديات التي تواجهها الصحافة في مرحلة ما بعد كورونا، ومن المتوقع أن تعزز التعاون الإعلامي بين تركيا ودول القارة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us