سياسة
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"عبودية مقابل المال".. رئيس برشلونة يتهم نادي سان جيرمان بخطف مبابي
"عبودية مقابل المال" كان وصف رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، منتقداً تجديد باريس سان جيرمان الفرنسي لعقد اللاعب كيليان مبابي، مقابل شروط مجحفة من وجهة نظره.
"عبودية مقابل المال".. رئيس برشلونة يتهم نادي سان جيرمان بخطف مبابي
اتهم رئيس نادي برشلونة جميع اللاعبين الذين يوافقون على شروط النادي الفرنسي، بقبول "العبودية مقابل المال".  / AFP
25 مايو 2022

انتقد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، تجديد باريس سان جيرمان الفرنسي لعقد اللاعب كيليان مبابي، مقابل شروط مجحفة من وجهة نظره، واصفاً إياها "بالعبودية".

وانتقد لابورتا بشدة شروط عودة مبابي، قائلاً: "ينتهي المطاف باللاعبين، بالخطف من أجل المال"، في حديثه لموقع محلي، الأربعاء، وتابع: "اللاعبون الذين يوقعون عقوداً مع باريس سان جيرمان، يوقعون على عقود عبودية".

واتهم جميع اللاعبين الذين يوافقون على شروط النادي الفرنسي، بقبول "العبودية مقابل المال".

واعتبر رئيس نادي برشلونة، أن هذه تبعات وقوف دولة خلف نادي كرة قدم، موضحاً "هذا الأمر يخالف أسس الاتحاد الأوروبي، وينعكس ذلك على استدامة كرة القدم في أوروبا بأكملها".

ويعاني نادي برشلونة من ديون تتجاوز المليار يورو، جراء أزمات اقتصادية متتالية لحقت به، مثل بعض القرارات الخاطئة لإدارة جوسيب بارتوميو، ومعاناة تداعيات جائحة كورونا.

بالإضافة إلى القوانين الصارمة الخاصة برواتب اللاعبين، ما يجعل إضافة أي محترفين جدد عملية معقدة للغاية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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