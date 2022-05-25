اجتمع وفد تركي مع نظيريه السويدي والفنلندي، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، من أجل التشاور حول انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وترأس الوفد التركي متحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سادات أونال، وقد عقد الوفد التركي لقاءين مع نظيريه السويدي والفنلندي كلاً على حدة، ومن ثم انعقد اجتماع ثلاثي.

ويرأس الوفد السويدي سكرتير الدولة في مكتب رئاسة الوزراء أوسكار ستينستروم، أما الوفد الفنلندي فيرأسه مستشار وزارة الخارجية جوكا سالوفارا.

وانطلقت سلسلة اللقاءات بشكل مغلق حوالي الساعة الواحدة والربع ظهراً (الثالثة بتوقيت غرينتش).

ومن المنتظر أن يدلي قالن بتصريحات حول المباحثات، في وقت لاحق اليوم.

والأربعاء الماضي، تقدمت السويد وفنلندا، رسمياً، بطلب العضوية لحلف شمال الأطلسي، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن تحفظ بلاده على انضمامهما.

وقال أردوغان إن الدولتين لا تبديان موقفاً صريحاً ضد التنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى PKK الإرهابي وأذرعه، وإنه لا يمكن لأنقرة أن توافق على انضمامهما في هذه المرحلة.