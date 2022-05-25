سياسة
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مسافر غير اعتيادي.. طفل يعبر أمن مطار النجف ويصل إلى طائرة متوجهة إلى إيران
تمكن فتى يبلغ من العمر 10 سنوات من اختراق 7 حواجز داخل مطار  النجف ووصل إلى الطائرة حيث استوقفه رجل أمن الطائرة.
مسافر غير اعتيادي.. طفل يعبر أمن مطار النجف ويصل إلى طائرة متوجهة إلى إيران
مطار النجف الدولي
25 مايو 2022

أعلنت سلطات مطار النجف في جنوب العراق، الأربعاء، أنها ستعيد النظر بإجراءاتها الأمنية بعدما تمكّن طفل يبلغ من العمر عشر سنوات من تخطّي سبع نقاط تفتيش أمنية والوصول إلى طائرة متوجهة إلى إيران.

وقعت الحادثة ليل الاثنين، فيما فتح تحقيق لمعرفة ملابسات دخول الطفل إلى الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإيرانية، كما أعلن مدير مطار النجف الدولي حكمت أحمد لوكالة الصحافة الفرنسية.

يعدّ مطار النجف ثاني أكبر المطارات في العراق، فهو يستقبل كلّ عام مئات الآلاف من الزوار الذين يتوافدون لزيارة أكثر الأماكن أهمية عند الشيعة في المدينة التي تضمّ مرقد الإمام علي. وفي عام 2019 أي قبل الجائحة، استقبل هذا المطار 2,5 مليون مسافر، وفق إحصاءات رسمية.

لكن مساء الاثنين، اجتاز مسافر غير اعتيادي النقاط الأمنية في المطار. وقال حكمت أحمد إن "فتى يبلغ من العمر 10 سنوات تمكن من اختراق 7 سيطرات داخل المطار، ووصل إلى الطائرة حيث استوقفه رجل أمن الطائرة".

وأضاف أن الفتى "دخل المطار مساء يوم الاثنين الساعة التاسعة والنصف، وبحدود الساعة الثانية صباح يوم الثلاثاء بعد صعوده طائرة الخطوط الجوية الإيرانية (Iran Air)، جرى الإبلاغ عنه من قبل كادر الطائرة".

وأضاف حكمت أحمد "حالياً، تعمل لجان تحقيقية على معرفة حقيقة ما حصل. وعلى ضوء ذلك تجري معاقبة وطرد ونقل كل من قصّر بعمله بهذه الحادثة". وقال أحمد في بيان إنه "سيتم اعداد إجراءات جديدة حفاظاً على نظام وأمن المطار والمسافرين"، فور الانتهاء من التحقيق.

وذكر البيان كذلك أن "الطفل بالرغم من تجاوزه الخطوط الأمنية، إلا أن دخوله لم يسبب خطراً كونه خضع لكافة نقاط التفتيش المعنية".

وتابع أن الفتى تمكّن من "اجتياز هذه المراحل لأنه طفل، واندمج مع جموع المسافرين".

إثر اختفاء الطفل، تلقّت شرطة النجف اتصالاً من أهله الذين يقطنون في حيّ قريب من المطار، حسب مصدر أمني.

وعقبت سلطة الطيران المدني العراقية من جهتها على الأمر بقولها في بيان إن منذ عام 2019 تقوم "شركة أمنية خاصة" بتولي "حماية وأمن المطار.. سيتم توجيه إدارة المطار باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة الأمنية والمتسببين حالما تنتهي اللجنة التحقيقية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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