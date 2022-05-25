سياسة
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البنك المركزي الأمريكي يتجه نحو تسريع رفع الفائدة لاحتواء التضخم
كشف محضر آخر اجتماع للبنك المركزي الأمريكي، أن البنك يتجه إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
البنك المركزي الأمريكي يتجه نحو تسريع رفع الفائدة لاحتواء التضخم
البنك المركزي الأمريكي يتجه إلى تسريع رفع الفائدة لاحتواء التضخم / Getty Images
25 مايو 2022

يتجه البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفدرالي) إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، حسب ما كشف عنه محضر آخر اجتماع له أوائل مايو/أيار الجاري والذي نُشر الأربعاء.

وجاء في المحضر أن جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية العشرة في الاحتياطي الفدرالي "مصممون بقوة على احتواء التضخم".

ورفع البنك، في اجتماع يومي 3 و4 مايو/أيار الجاري، أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح نطاقها 0.75%.

وأفاد محضر الاجتماع بأن أعضاء اللجنة يرون أنه "قد يكون من المناسب رفع أسعار الأموال الفدرالية (الفائدة) بنسبة مماثلة خلال الاجتماعين المقبلين".

ورغم تأكيد اللجنة في المحضر أن الاقتصاد الأمريكي "يتمتع بوضع قوي"، إلا أنها شددت على وجوب تحرك البنك "بسرعة" لزيادة أسعار الفائدة وتقليل حيازته من السندات.

وجاء في المحضر أن لجنة السياسة النقدية قررت بالفعل البدء بخفض حيازة البنك من هذه السندات اعتباراً من مطلع يونيو/حزيران المقبل.

ورغم تباطؤ معدل التضخم الأمريكي في أبريل/نيسان الماضي إلى 8.3% على أساس سنوي، من 8.5 % في مارس/آذار الماضي، إلا أنه ما زال في أعلى مستوى منذ 40 عاماً.

وأجمع أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك، وفقاً للمحضر، على أن "ضغوط الأسعار ما زالت مرتفعة، ومن السابق لأوانه التأكد من أن التضخم قد بلغ ذروته".

ويستهدف البنك المركزي الأمريكي معدل تضخم عند 2% في المدى المتوسط.

وفي مارس/آذار 2020، خفض البنك الفائدة لتقترب من 0%، مع بداية تفشي فيروس كورونا، في مسعى للحد من تداعيات الجائحة على أكبر اقتصاد في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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