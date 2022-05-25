سياسة
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أردوغان: سنواصل الرد على الهجمات الإرهابية بعمليات جديدة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل الرد على الهجمات الإرهابية الغادرة بإطلاق عمليات عسكرية جديدة.
أردوغان: سنواصل الرد على الهجمات الإرهابية بعمليات جديدة
أردوغان: سنواصل  الرد على الهجمات الإرهابية الغادرة / AA
25 مايو 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن بلاده ستواصل الرد على الهجمات الإرهابية الغادرة بإطلاق عمليات عسكرية جديدة.

جاء ذلك خلال لقائه كادر فريق أناضول إفيس التركي، الذي فاز ببطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة للعام الثاني على التوالي، في العاصمة أنقرة.

وترحّم أردوغان على الجنود الخمسة الذين استشهدوا في اشتباكات مع تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق، أمس الثلاثاء، مؤكداً أن "دماء الجنود لم ولن تذهب سدى".

وأضاف: "سنواصل الرد على الهجمات الإرهابية الغادرة بإطلاق عمليات جديدة".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، استشهاد 5 جنود، في اشتباكات مع تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق.

وسبق أن أطلقت تركيا، في 18 أبريل/نيسان الماضي، عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم PKK الإرهابي، في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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