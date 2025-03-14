تركيا
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فيدان: من الضروري استبعاد المتورطين في أنشطة إرهابية من المعادلة في سوريا
دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، إلى استبعاد جميع العناصر المسلحة المتورطة في أنشطة إرهابية من المعادلة في سوريا.
فيدان: من الضروري استبعاد المتورطين في أنشطة إرهابية من المعادلة في سوريا
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان / AA
14 مارس 2025

وقال فيدان في مقابلة متلفزة: "من الضروري إخراج جميع العناصر المسلحة المتورطة في أنشطة إرهابية من المعادلة، وعودة جميع السكان إلى حياتهم الطبيعية في سوريا".

وعن الاتفاق الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وفرهاد عبدي شاهين، زعيم الفرع السوري لمنظمة PKK/YPG الإرهابية، قال فيدان: "مقترحنا للإدارة الجديدة هو إعطاء الأكراد السوريين حقوقهم وهذا يحظى بأهمية كبيرة لدى تركيا".

وأضاف: "لا نعتقد أن يكون هناك أي تنازلات في سوريا بشأن مساعي الحكم الذاتي أو الإدارة الذاتية".

وقال المسؤول التركي إن سبب ما جرى في سوريا مؤخراً هو “أن عناصر النظام السابق هاجموا أفراد الحكومة السورية وهذا لن يكون الاستفزاز الأول أو الأخير والمهم اتخاذ إجراءات ضدهم”، مردفا: “نريد أن تعود سوريا إلى طبيعتها بسلام، ويجب تسليم جميع الأسلحة للدولة”.

من جهة أخرى، دعا فيدان تنظيم PKK الإرهابي إلى الاستجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان لإلقاء السلاح وحل نفسه.

وقال فيدان: "على التنظيم الإنصات إلى الدعوة، واعتبارها فرصة تاريخية، والاعتماد عليها أساسا لعملية حل نفسه".

وتابع وزير الخارجية التركي: "في حال استغل التنظيم الفرصة، فسيكون هناك انفتاح بالنسبة لتركيا والمنطقة، إذا تعرضوا للإغواء فهذا شأنهم، ونحن مستعدون لكافة السيناريوهات".

ونهاية فبراير/ شباط الماضي، دعا أوجلان المسجون مدى الحياة في تركيا، إلى حل جميع المجموعات التابعة لتنظيم PKK الإرهابي وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 عاما.

وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية، أشار فيدان إلى أن الحرب فرقت الأطراف عند بدايتها في أوكرانيا “وتفرقهم الآن مع مساعي إنهائها”، ولفت إلى أن الولايات المتحدة تردد الآن ما كانت تقوله تركيا في بداية الحرب.

مصدر:TRT Arabi
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