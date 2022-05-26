سياسة
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عقوبات مرتقبة على كوريا الشمالية وطائرات أمريكية ويابانية فوق بحر اليابان
قال الجيش الأمريكي وقوات الدفاع الذاتي اليابانية اليوم الخميس إن ثماني طائرات مقاتلة للبلدين حلقت معاً فوق بحر اليابان بعد أن أطلقت كوريا الشمالية في وقت سابق ثلاثة صواريخ سقطت في المياه التي تفصل بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية.
عقوبات مرتقبة على كوريا الشمالية وطائرات أمريكية ويابانية فوق بحر اليابان
كوريا الشمالية أطلقت وابلاً من الصواريخ البالستية في أثناء قمة كواد الرباعية
26 مايو 2022

قال الجيش الأمريكي وقوات الدفاع الذاتي اليابانية اليوم الخميس إن ثماني طائرات مقاتلة للبلدين حلقت معاً فوق بحر اليابان بعد أن أطلقت كوريا الشمالية في وقت سابق ثلاثة صواريخ سقطت في المياه التي تفصل بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية.

وقال الجيش الأمريكي في بيان صحفي إن ذلك التدريب يهدف إلى "استعراض القدرات المشتركة على ردع التهديدات الإقليمية والتصدي لها".

مجلس الأمن يبحث فرض عقوبات جديدة

يصوّت مجلس الأمن الدولي الخميس بطلب من الولايات المتحدة على مشروع قرار يشدّد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ردّاً على إطلاقها صواريخ بالستية عابرة للقارات، في جلسة قد تستخدم فيها الصين وروسيا حقّ الفيتو.

وبصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي خلال شهر مايو/أيار الجاري وبالتالي الجهة التي تضع جدول أعمال المجلس، حدّدت الولايات المتّحدة موعد جلسة التصويت على مشروع القرار بعد ظهر الخميس.

وأطلقت كوريا الشمالية الأربعاء وابلاً من الصواريخ البالستية، بينها صاروخ يُشتبه بأنّه عابر للقارات، وذلك بعد ساعات من مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي جاء إلى آسيا خصوصاً لتأكيد دعمه لسيول وطوكيو في مواجهة التهديد النووي من بيونغ يانغ.

وقد يفرض اعتماد القرار عقوبات إضافية على واردات كوريا الشمالية بما فيها صادرات الساعات والوقود المعدني.

كذلك فإنّ مشروع القرار الأمريكي يمنع إمداد كوريا الشمالية بمعدّات معلوماتية وأجهزة اتصالات، وذلك بهدف التصدّي للأنشطة الإلكترونية التي طوّرتها بيونغ يانغ في السنوات الأخيرة للالتفاف على العقوبات الدولية.

مصدر:AA
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