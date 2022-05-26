سياسة
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موقع أمريكي: بايدن قد يزور السعودية نهاية يونيو
نقل موقع أمريكي عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين قولهم إن اثنين من كبار مستشاري الرئيس بايدن يزوران السعودية سراً لإجراء محادثات حول ترتيب محتمل بين السعودية وإسرائيل ومصر، واتفاق لزيادة إنتاج النفط والعلاقات الثنائية بين واشنطن والرياض.
موقع أمريكي: بايدن قد يزور السعودية نهاية يونيو
موقع أمريكي: بايدن قد يزور السعودية نهاية يونيو / Reuters
26 مايو 2022

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، الأربعاء، بأن الرئيس جو بايدن يفكر بزيارة السعودية خلال جولة مخطط لها للشرق الأوسط في أواخر يونيو/حزيران المقبل.

ونقل الموقع عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين (لم يُسمّهم) قولهم إن اثنين من كبار مستشاري الرئيس بايدن يجريان زيارة سرية إلى السعودية لإجراء محادثات حول ترتيب محتمل بين السعودية وإسرائيل ومصر، واتفاق لزيادة إنتاج النفط والعلاقات الثنائية بين واشنطن والرياض.

وأضاف المسؤولون أن الرئيس بايدن يفكر في زيارة السعودية في إطار جولته المخطط لها إلى الشرق الأوسط في نهاية يونيو/حزيران.

وأوضحوا أن الحصول على حزمة من التفاهمات بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن القضايا المذكورة أمر بالغ الأهمية لإجراء الزيارة.

وذكرت المصادر أن بريت ماكغورك، منسق شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض، وأموس هوتشستين، مستشار الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة وصلا إلى السعودية، الثلاثاء، لعقد اجتماعات مع مسؤولين سعوديين كبار.

وأضاف موقع أكسيوس أن البيت الأبيض رفض التعليق على مسألة الزيارة، فيما قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه ليس هناك "سفر رسمي للإعلان عنه في هذا الوقت".

كما لم ترد السفارة السعودية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق، حسب الموقع الأمريكي.

مصدر:AA
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