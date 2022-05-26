هاجم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الهند، على خلفية الحكم الذي أصدرته محكمة بسجن الزعيم الكشميري ياسين مالك مدى الحياة، الأربعاء.

وقال شريف: "اليوم هو يوم أسود للديمقراطية الهندية ونظام العدالة فيها"، مضيفاً "يمكن للهند سجن ياسين مالك جسدياً، لكن لا يمكنها أبداً سجن فكرة الحرية التي يرمز إليها".

واعتبر أن "سجن مناضل الحرية الباسل ياسين مالك مدى الحياة سيوفر حافزاً جديداً لحق الكشميريين في تقرير المصير".

وفي وقت سابق الأربعاء، قضت محكمة هندية، بسجن الزعيم الكشميري ياسين مالك مدى الحياة، في قضية "تمويل الإرهاب".

وأدين ياسين مالك الكشميري المعروف بمناصرته للحرية، بتهم "تمويل الإرهاب وشن الحرب وتعكير صفو السلام في كشمير".

وأوقفت السلطات الهندية ياسين مالك، عام 2019، واحتجزته في سجن تيهار بالعاصمة نيودلهي، مع العديد من كبار القادة والنشطاء، وبعضهم متهم أيضاً في القضية ذاتها.

وأصدرت محكمة وكالة التحقيق الوطنية (NIA) في الهند، حكمين بسجن مالك مدى الحياة، و5 أحكام بسجنه لمدة 10 سنوات و3 أحكام لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن الحكم الصادر بحق مالك يعني سجنه حتى الموت.

كما قضت المحكمة الهندية بتغريمه نحو مليون روبي (حوالي 13 ألف دولار).

وتتهم الهند أيضاً مالك بقتل 4 عناصر من القوات الجوية في أوائل التسعينيات، إلا أن حكم اليوم يتعلق فقط بقضية تمويل الإرهاب.

وسبق أن أعلنت محكمة وكالة التحقيق الوطنية أن مالك أقرّ بالذنب في جميع التهم الموجهة إليه.

ومالك (59 عاماً) هو رئيس جبهة تحرير جامو وكشمير (JKLF)، ويطالب باستقلال إقليم كشمير من كلا الطرفين (الهندي والباكستاني)، وكان من أوائل الكشميريين الذين حملوا السلاح ضد الحكم الهندي بكشمير، في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.