سياسة
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بالإعلام.. تركيا وإفريقيا تعززان التواصل شعبياً
انطلقت في مدينة إسطنبول الأربعاء القمة التركية الإفريقية للإعلام بتنظيم من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية وتُختَتَم الخميس وتتضمن فعاليات وجلسات حوارية عديدة.
بالإعلام.. تركيا وإفريقيا تعززان التواصل شعبياً
القمة التركية-الإفريقية للإعلام / Others
26 مايو 2022

وتأتي القمة بالتزامن مع "يوم إفريقيا" الموافق 25 مايو/أيار من كل عام، ويشارك فيها 80 صحفياً من 45 دولة إفريقية، ودبلوماسيون أفارقة ومسؤولون من مؤسسات رسمية وخاصة ومنظمات مدنية وأكاديميون من الجانبين.

وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين الصحفيين الأتراك والأفارقة، وتشارك الخبرات وصقل الشراكة القائمة بين الجانبين، حيث تشهد عقد جلسات لمناقشة مواضيع ذات صلة بالعمل الصحفي، وفي مقدمتها التحديات التي تواجهها الصحافة في مرحلة ما بعد وباء كورونا.

تعزيز التعاون

جدنا ديدا المدير الناشر ليومية "نواكشوط" الموريتانية، قال للأناضول، إن الإعلام هو "المدخل لقلوب الشعوب، وتركيا اليوم بواقعها الجيوستراتيجي التي بنت 45 سفارة في القارة الإفريقية، فإنها بلا شك تعمل عبر هذه القمة على تعزيز التعاون الثنائي المثمر".

وأكد أن المواضيع التي نوقشت "تعكس الاهتمام المتبادل بين تركيا وإفريقيا بمزايا الإعلام، بخاصة وأننا في عالم جديد فيه تكنولوجيا جديدة وبعض الاستخدامات التي لا تكون بالضرورة مهنية ونحن نريد أن نتلافى كل هذا".

وختم بالقول "وفيما يخص موريتانيا، نقدر ونثمن لتركيا دورها على صعيد نمو التبادل الاقتصادي الذي يناهز مليار دولار بين البلدين، ونشكر سفارتها في نواكشوط التي دأبت على تعزيز هذه العلاقات".

العلاقات المشتركة

من ناحيتها، تحدثت عاكفة الشيخ بشير صحفية من وكالة "السودان للأنباء"، للأناضول، عن أهمية القمة ودور الإعلام، مشيرة إلى أن القمة "كانت ضرورة وتدفع بالعلاقات بين تركيا وإفريقيا إلى الأمام في ظل التكتلات العالمية".

وشددت الشيخ بشير، على أن "القمة لها أهمية خاصة باعتبار أن الإعلام يلعب دوراً كبيراً في ظل وجود وسائط متعددة تتطلب أن يكون للإعلام دور قوي لإرسال الرسائل ".

وختمت الصحفية السودانية بالقول: "العالم أصبح قرية صغيرة سهل التواصل فيما بينها وإيصال الرسائل القوية يتطلب التواصل بين الصحفيين والمسؤولين في كل الاتجاهات".

وسجلت العلاقات التركية الإفريقية تقدماً استثنائياً واكتسبت زخماً لا نظير له خلال الـ20 عاماً الأخيرة بفضل تصميم الرئيس رجب طيب أردوغان وقيادته القوية، حيث تهتم أنقرة بالقارة على أساس المساواة والكسب المتبادل.

وتضاعف حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الإفريقية خلال السنوات الـ20 الأخيرة نحو 5 أضعاف، ومع دول إفريقيا جنوب الصحراء حوالي 10 أضعاف، وفق رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في كلمة افتتاحية للقمة.

مصدر:AA
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