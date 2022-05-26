في حسابها على تويتر قالت الخطوط الجوية القطرية: "نتعاون مع شركات طيران رئيسية في مجلس التعاون الخليجي، كجزء من التزامنا بجعل كأس العالم الذي يجري للمرة الأولى على الإطلاق في الشرق الأوسط، حدثاً مميزاً".

وشمل العرض في مؤتمر صحفي للخطوط القطرية اليوم، شعارات شركة الطيران العماني، والخطوط الجوية الكويتية، والخطوط السعودية، وفلاي دبي.

وحسب الخطوط القطرية، ستشغل فلاي دبي ما يصل إلى 60 رحلة يومية، والخطوط الجوية الكويتية نحو 20 رحلة، والعمانية حتى 48 رحلة، والسعودية حتى 40 رحلة، كجزء من اتفاقية النقل في كأس العالم.

شهدت العاصمة القطرية الدوحة الخميس، إعلان برنامج رحلات طيران مشجعي اليوم الواحد خلال كأس العالم 2022، من المدن الخليجية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للخطوط القطرية ولجنة الإرث والمشاريع المسؤولة عن مونديال 2022، والخطوط الخليجية، تابعه مراسل الأناضول.

ويشمل البرنامج، الذي اطّلع عليه مراسل الأناضول، رحلات طيران مشجعي اليوم الواحد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، من دبي ومسقط والرياض وجدة والكويت.

ويتيح البرنامج لحاملي تذاكر مباريات كأس العالم 2022، القدوم إلى قطر لمتابعة الفاعليات والعودة في نفس اليوم.

كما يمكّن القادمين إلى المونديال من دول الخليج، من الدخول والخروج في اليوم ذاته بلا حاجة إلى حجز فندقيّ مُسبَق.

وتنطلق منافسات كأس العالم قطر 2022 في ثمانية استادات مونديالية في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.