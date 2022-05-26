أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، عن دعمه موقف تركيا السياسي الذي يعارض طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف، بسبب دعمهما عناصر PKK/YPG الإرهابية.

جاء ذلك في تصريحات للصحافة الإسبانية أدلى بها ستولتنبرغ الذي يستعد لزيارة إسبانيا في 30 مايو/أيار الجاري من أجل إجراء مباحثات قبيل قمة مرتقبة للحلف سيعقدها في مدريد أواخر يونيو/حزيران القادم.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن لا دولة عانت من الهجمات الإرهابية بقدر تركيا.

وتابع: "تركيا حليف مهم وعندما يكون لدى الحليف مخاوف، ينبغي معالجتها وحلها، كان هذا هو الحال دائماً، استغرق الأمر أكثر من 10 سنوات لكي تصبح جمهورية شمال مقدونيا عضواً في الناتو بعد اعتراض اليونان بسبب مشكلة الاسم، ولكن حُلّت".

وأكد ستولتنبرغ للصحفيين أن تنظيم PKK الإرهابي مدرج على لائحة الاتحاد الأوروبي للإرهاب، ولا يهم إن كانوا في السويد أو فنلندا.

ولفت إلى أن السويد وفنلندا ربما تشاركان كدول مدعوة في قمة الناتو المزمع عقدها في مدريد، مستدركاً بالقول إن البلدين إن لم يستجيبا لمطالب تركيا قبل 28 يونيو/حزيران، فسيكون من الصعب تلبية تطلع الدولتين إلى أن تكونا مرشحتين للانضمام إلى الحلف.