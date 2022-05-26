قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، إن بلاده وإيطاليا على استعداد "للمساهمة في حلّ أزمات ليبيا".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، على هامش زيارة رسمية يجريها الرئيس الجزائري لروما.

وأفاد تبون: "الجزائر وإيطاليا لديهما استعداد للمساهمة في حلّ أزمات ليبيا التي يُعدّ خيار الانتخابات النيابية الحل الأنجع فيها بحكم وصول كل التجارب السابقة إلى طريق مسدود".

وبخصوص تونس، أوضح أن "الجزائر وإيطاليا متوافقتان في الرؤى" بشأنها، و"مستعدتان لمساعدة الشقيقة تونس في تجاوز المأزق السياسي الحالي".

وذكر أن "الجزائر وإيطاليا تدعوان إلى ضرورة دعم الاقتصاد التونسي في ظل الأزمة الراهنة".

كما أعلن الرئيس تبون، "مشروعاً لربط الجزائر بإيطاليا بالكهرباء وتزويد جزء من أوروبا مستقبلا بهذه الطاقة‎‎".

من جانبه، قال الرئيس الإيطالي، إن الجزائر وروما "تدعوان إلى ضرورة دعم الاقتصاد التونسي في ظل الأزمة الراهنة".

وأضاف: "علينا تكثيف الضغط على روسيا لحملها على وقف العدوان على أوكرانيا والذهاب نحو التفاوض لإنهاء الحرب".