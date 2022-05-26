بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية وملفات إقليمية منها الحرب الروسية-الأوكرانية وطلب السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الخميس، وفق بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن رغبة تركيا التوصل إلى سلام عادل بين روسيا وأوكرانيا في أقرب فرصة.

وضمن هذا السياق أكد الرئيس التركي أن بلاده تواصل حثّ موسكو وكييف على الحوار والدبلوماسية.

وحول انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو" أفاد أردوغان بأن تواصل البلدين مع الأفراد والمنظمات الخاضعة لتنظيم PKK/YPG الإرهابي لن يكون متوافقاً مع روح التحالف تحت مظلة الحلف.