سياسة
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أردوغان وماكرون يبحثان طلب انضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو"
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مسألة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى جانب العلاقات الثنائية وملفات إقليمية منها الحرب الروسية الأوكرانية.
أردوغان وماكرون يبحثان طلب انضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو"
أردوغان وماكرون يبحثان طلب انضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو" / AA
26 مايو 2022

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية وملفات إقليمية منها الحرب الروسية-الأوكرانية وطلب السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الخميس، وفق بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأعرب أردوغان خلال الاتصال عن رغبة تركيا التوصل إلى سلام عادل بين روسيا وأوكرانيا في أقرب فرصة.

وضمن هذا السياق أكد الرئيس التركي أن بلاده تواصل حثّ موسكو وكييف على الحوار والدبلوماسية.

وحول انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو" أفاد أردوغان بأن تواصل البلدين مع الأفراد والمنظمات الخاضعة لتنظيم PKK/YPG الإرهابي لن يكون متوافقاً مع روح التحالف تحت مظلة الحلف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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