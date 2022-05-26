سياسة
3 دقيقة قراءة
الجزائر تؤكد تعاونها مع إيطاليا لمساعدة تونس في تجاوز "المأزق الراهن"
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي سيرغيو ماتاريلا، على هامش زيارة رسمية يجريها لروما منذ الأربعاء، إن بلاده وإيطاليا مستعدتان لمساعدة تونس في تجاوز "المأزق الراهن".
الجزائر تؤكد تعاونها مع إيطاليا لمساعدة تونس في تجاوز "المأزق الراهن"
الرئيس الإيطالي كشف أن لقاءً بين الحكومتين الجزائرية والإيطالية سيعقد في يوليو المقبل لبحث شراكات بين البلدين في عدة قطاعات / AP
26 مايو 2022

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، إن بلاده وإيطاليا مستعدتان لمساعدة تونس في تجاوز "المأزق الراهن والرجوع إلى المسار الديمقراطي".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي سيرغيو ماتاريلا، على هامش زيارة رسمية يجريها الرئيس الجزائري لروما، بدأها الأربعاء، وتستمر ثلاثة أيام.

وقال تبون إن "تطابقاً في المواقف وتقارباً كبيراً في الرؤى بين الجزائر وإيطاليا بشأن قضايا المنطقة الراهنة".

وأعلن استعداد بلاده مع إيطاليا "لتقديم المساعدة اللازمة لتجاوز تونس المأزق الراهن والعودة إلى المسار الديمقراطي".

كما ذكر أن الجزائر وروما "لا تسعيان لأي مصلحة في ليبيا ومستعدتان لدعم الاستقرار فيها، لكي نصل إلى الطريق الوحيد بعد التجارب السابقة، وهو الوصول إلى انتخابات تشريعية تعطي الكلمة للشعب وبناء دولة على أسس ديمقراطية".

من جانبه، ذكر الرئيس الإيطالي أنه تحدث مع نظيره الجزائري "مطولاً حول أزمات مثل ليبيا.. ويوجد تقارب في وجهات النظر التي تصبّ في صالح الشعب الليبي ودعم الأمم المتحدة للتوصل لحلول تكون فقط من خلال انتخابات ديمقراطية".

وأردف: "كما تحدثنا عن ضرورة دعم الاقتصاد التونسي وإرساء أسس الديمقراطية (..) الجزائر وإيطاليا مصلحتهما الوحيدة هي دعم الشعب التونسي".

ومنذ 2011، تعاني ليبيا أزمة سياسية وأمنية على خلفية الانقسام الداخلي حول السلطة، فيما تشهد تونس أزمة سياسية منذ يوليو/تموز الماضي، تزامنا مع ظروف اقتصادية صعبة يمر منها البلد.

ربط كهربائي بين الجزائر وأوروبا

اقتصادياً، قال الرئيس الجزائري إن ملف الطاقة أخذ حيّزاً كبيراً من محادثاته مع نظيره الإيطالي.

وأعلن استعداد الجزائر "لشراكات في مجال التنقيب (عن الغاز) مع الشريك الإيطالي لتزويده بكميات إضافية من الغاز للاستهلاك المحلي أو لتزويد أوروبا بكميات فائضة".

وترتبط الجزائر وإيطاليا، بعقد يمتدّ إلى عام 2029، تزوّد الأولى بموجبه الثانية بكميات تصل إلى 12 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.

كما كشف تبون، عن "مشروع خط كهرباء بحري بين الجزائر وإيطاليا، لتموينها بهذه الطاقة والوصول مستقبلاً لتزويد جزء من أوروبا بالكهرباء".

وأفاد بأن بلاده "تسعى للدخول مع إيطاليا في مشاريع شراكة تخصّ الصناعات البحرية (صناعة السفن) سواء منها المدنية أو العسكرية".

فيما ذكر ماتاريلا، أن "لقاءً بين الحكومتين الجزائرية والإيطالية يُعقد في يوليو/تموز المقبل بالجزائر، سيبحث شراكات بين البلدين في عدة قطاعات".

وأكد أن "الجزائر شريك استراتيجي لإيطاليا خاصة في مجال الطاقة، والتعاون في مجال الطاقة يشمل أيضاً التعاون في مجال الانتقال الطاقوي وتعاون في مجالات أخرى والسوق الجزائري مهم لصناعاتنا".

في سياق آخر، دعا الرئيس الإيطالي إلى "الضغط على روسيا لحملها على وقف العدوان على أوكرانيا وفسح المجال للتفاوض لإنهاء الحرب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us