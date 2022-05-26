قال مسؤولان أمريكي وإسرائيلي إن إسرائيل رفضت طلباً أمريكياً بالسماح لبرلين بتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات صُنعت في ألمانيا وبتكنولوجيا إسرائيلية.

وأكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع "أكسيوس" أن إسرائيل رفضت طلباً للولايات المتحدة بالسماح لألمانيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات.

وتُنتَج هذه الصواريخ في مصنع إسرائيلي بألمانيا وفقاً لتكنولوجيا إسرائيلية، ووفقاً للرخصة يجب أن توافق إسرائيل على أي عملية نقل للصواريخ لصالح طرف ثالث.

وأشار "أكسيوس" إلى أن هذه أصبحت آخر نقاط الخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يخصّ تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وكانت إسرائيل، بضغط من إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد عدّلت سياستها تجاه روسيا لصالح أوكرانيا، إلا أنها لم تزوّد كييف إلى الآن بالأسلحة في المعركة ضد موسكو.

ووفقاً لأكسيوس، زار المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، عمير إيشيل، العاصمة واشنطن، قبل أسبوعين، حيث التقى بمسؤولي البنتاغون وناقشوا التعاون الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وذكر مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون للموقع أن إيشيل التقى في زيارته كولين كال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة الذي طرح جهود إدارة بايدن في حثّ دول العالم على تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

ووفقاً للمسؤولين، طلب كال من إيشيل السماح بنقل صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات إلى أوكرانيا، إلا أن الأخير رفض الطلب وأعلم كال بأن إسرائيل ستزود أوكرانيا فقط بالمعدات العسكرية غير القاتلة.

وذكر مسؤول إسرائيلي لأكسيوس أن بلاده تخشى من مقتل جنود روس بأسلحة تصنّعها إسرائيل، وأن ذلك قد يؤذي المصالح الأمنية الإسرائيلية في سوريا، حيث تملك موسكو نفوذاً واسعاً يتيح لإسرائيل مواجهة النشاطات الإيرانية، وفقاً للموقع.

وأشار مسؤولون إسرائيليون للموقع، إلى أن موضوع الصواريخ لم يُطرح خلال لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بنظيره الأمريكي لويد أوستن، ومستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جايك سوليفان، في العاصمة واشنطن، الأسبوع الماضي.

وقال المسؤولون ذاتهم إن غانتس أكد لأوستن وسوليفان التزام إسرائيل دعم أوكرانيا وبدئها عمليات تزويد المعدات العسكرية غير القاتلة مع موازنة مصالحها الأمنية في الشرق الأوسط.

وتزامنت زيارة غانتس لواشنطن مع إرسال إسرائيل ألفي خوذة و500 سترة وقاية للمنظمات المدنية والمنظمات التي توفر المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، للموقع: "نواصل مناقشة الوضع في أوكرانيا مع حلفائنا وشركائنا، ونحن بحاجة لدعم قدرة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي، لكننا لن نخوض في تفاصيل تلك المحادثات".