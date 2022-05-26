سياسة
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تقرير: عدد الوفيات بالأسلحة النارية في أمريكا تجاوز عدد وفيات حوادث السير
قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن عدد الوفيات بالأسلحة النارية تجاوز عدد وفيات حوادث السير، وأصبحت السبب الرئيسي للموت بين الشباب الأمريكيين، وذلك بعد الكشف عن بيانات رسمية عقب مذبحة تكساس.
تقرير: عدد الوفيات بالأسلحة النارية في أمريكا تجاوز عدد وفيات حوادث السير
تقرير: الأسلحة النارية أصبحت السبب الرئيسي لوفاة الشباب الأمريكيين   / AA
26 مايو 2022

تجاوز عدد الوفيات بالأسلحة النارية عدد وفيات حوادث السير وأصبحت السبب الرئيسي للموت بين الشباب الأمريكيين، مع إظهار بيانات رسمية ارتفاعاً في جرائم القتل المرتبطة بالأسلحة النارية مثل مقتل 19 طفلاً بمدرسة في تكساس الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير أنه في المجموع، توفي 4 آلاف و368 طفلاً ومراهقاً جراء إصابات ناجمة عن الأسلحة النارية في العام 2020، أي بمعدل 5,4 وفاة لكل 100 ألف، وفق أرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC".

وشكّلت جرائم القتل نحو ثلثي الوفيات الناجمة عن استخدام أسلحة نارية.

وعلى سبيل المقارنة، سُجّلت 4 آلاف و36 وفاة مرتبطة بحوادث السيارات، وهي السبب الرئيسي السابق للوفاة بين هذه الفئة العمرية.

وبدأت تضيق الهوّة مع تحسن إجراءات السلامة على امتداد عقود في حين ارتفعت الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية.

وأظهرت بيانات "CDC" أيضاً أن نحو 30 في المئة من وفيات الأطفال والمراهقين حالات انتحار وما يزيد قليلاً عن 3 في المئة غير مقصودة و2 في المئة لأسباب غير محددة.

وصُنِّف عدد قليل من الوفيات بالأسلحة النارية على أنه "تدخل قانوني" أو دفاع عن النفس.

وطالت الوفيات بشكل غير متناسب الأطفال والمراهقين من أصول إفريقية الذين كانوا أكثر عرضة للوفاة أربع مرات من الأطفال البيض الذين ما زالت حوادث السير تشكّل تهديداً أكبر بالنسبة إليهم.

والمجموعة الثانية الأكثر تأثراً بالأسلحة النارية هم الهنود الأمريكيون.

والذكور أكثر عرضة للموت بالأسلحة النارية من الإناث بستّ مرات.

ومعدل الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية أعلى في العاصمة واشنطن تليها ولاية لويزيانا ثم ألاسكا.

وساهمت هذه الأرقام في تأكيد أنه في حين أن عمليات إطلاق النار الجماعية مثل تلك التي حدثت في يوفالدي تثير الرعب، فهي لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من الوفيات الإجمالية للأطفال بالأسلحة النارية.

ونشر هولدن ثورب رئيس تحرير مجلة "ساينس" الرائدة مقالاً الخميس يدعو إلى تكثيف البحوث حول آثار امتلاك السلاح الناري على الصحة العامة بهدف الدفع نحو تغيير سياسة حيازتها.

وقال: "يجب ألا يجلس العلماء على الهامش وأن يشاهدوا الآخرين يحاربون ذلك".

وأوضح: "ستوفر البحوث الإضافية حول آثار امتلاك السلاح على الصحة العامة المزيد من الأدلة على عواقبها المميتة"، مشيراً إلى أن المرض العقلي الحاد الذي غالباً ما تُعزى إليه عمليات إطلاق النار الجماعية منتشر على مستويات مماثلة في البلدان الأخرى التي لا تحصل فيها عمليات إطلاق نار جماعي منتظمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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