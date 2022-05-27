سياسة
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زيلينسكي للغرب: توقفوا عن العبث مع روسيا وأوقفوا الحرب
تصاعدت انتقادات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للغرب في الأيام الماضية مع تحرك الاتحاد الأوروبي ببطء نحو فرض حظر محتمل على النفط، وحثّه على التوقف عن العبث مع روسيا وفرض عقوبات أشد على موسكو لإنهاء "حربها العقيمة" في أوكرانيا.
زيلينسكي للغرب: توقفوا عن العبث مع روسيا وأوقفوا الحرب
#IZT27 : Russian invasion of Ukraine / AFP
27 مايو 2022

حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب على التوقف عن العبث مع روسيا وفرض عقوبات أشد على موسكو لإنهاء "حربها العقيمة" في أوكرانيا، مضيفاً أن بلاده ستظلّ مستقلة لكن السؤال الوحيد هو: "بأي ثمن؟".

وتصاعدت انتقادات زيلينسكي للغرب في الأيام الماضية مع تحرك الاتحاد الأوروبي ببطء نحو فرض حظر محتمل على النفط الروسي ومع محاولة آلاف الجنود الروس تطويق مدينتين رئيسيتين في شرق البلاد هما سيفيرودونتسك وليسيشانسك.

ويرى محللون عسكريون غربيون أن معركة سيفيرودونتسك وليسيتشانسك نقطة تحول محتملة في الحرب مع انتقال الزخم إلى روسيا بعد استسلام الحامية الأوكرانية في ماريوبول الأسبوع الماضي.

وقال زيلينسكي في كلمة في وقت متأخر من مساء الخميس: "ستظل أوكرانيا دولة مستقلة ولن تُهزم. السؤال الوحيد هو: "ما الثمن الذي سيتعين على شعبنا دفعه مقابل حريته؟ وما الثمن الذي ستدفعه روسيا مقابل هذه الحرب العقيمة علينا؟".

وأضاف: "لا يزال بالإمكان وقف الأحداث الكارثية التي تتكشف إذا تعامل العالم مع الوضع في أوكرانيا كما لو كان يواجه الموقف نفسه، إذا لم تعبث القوى مع روسيا وضغطت بالفعل لإنهاء الحرب".

واشتكى زيلينسكي الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول فرض مزيد من العقوبات على روسيا وتساءل عن سبب السماح لبعض الدول بعرقلة الخطة.

ويناقش الاتحاد الأوروبي جولة سادسة من الإجراءات العقابية تشمل فرض حظر على واردات النفط الروسية. وتتطلب الخطوة إجماع الدول الأعضاء لكن المجر تعارض الفكرة في الوقت الراهن على أساس أن اقتصادها سيعاني كثيراً.

تأتي تصريحات زيلينسكي في ثاني يوم على التوالي يوجه فيه انتقادات حادة إلى نهج العالم في التعامل مع الحرب.

فقد انتقد بشدة يوم الأربعاء تلميحات بأن على كييف تقديم تنازلات من أجل إحلال السلام قائلاً إن الفكرة تشبه محاولات استرضاء ألمانيا النازية عام 1938.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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