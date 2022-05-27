سياسة
3 دقيقة قراءة
النفط يحوم قرب أعلى مستوى في شهرين ومخاوف تجاه الإمدادات العالمية
اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوى لها في شهرين اليوم الجمعة، ويتجه خام برنت نحو تحقيق أكبر قفزة أسبوعية في شهر ونصف مدعوماً باحتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط الروسي وموسم القيادة الصيفي المقبل في الولايات المتحدة.
النفط يحوم قرب أعلى مستوى في شهرين ومخاوف تجاه الإمدادات العالمية
الحرب الروسية-الأوكرانية والإجراءات الغربية تؤثر على أسعار النفط / AFP
27 مايو 2022

حومت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى لها في شهرين اليوم الجمعة، ويتجه خام برنت نحو تحقيق أكبر قفزة أسبوعية في شهر ونصف مدعوماً باحتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط الروسي وموسم القيادة الصيفي المقبل في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز تسعة سنتات إلى 117.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 0247 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت إلى 118.17 دولار في وقت سابق من الجلسة. ولكن الخام القياسي يتجه نحو تحقيق مكاسب نحو 4% هذا الأسبوع.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتاً أو 0.2% إلى 113.91 دولار للبرميل. ويتجه الخام الأمريكي أيضاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.7%.

وتتجه عقود خامي القياس إلى إنهاء الأسبوع على ارتفاع مع مواصلة المفوضية الأوروبية السعي لنيل تأييد جميع الدول الأعضاء في التكتل وعددها 27 للعقوبات الجديدة المقترحة على روسيا، إذ تُشكِّل المجر حجر عثرة.

وقال مساعد كبير بحكومة المجر إن بلاده بحاجة إلى ما بين ثلاثة أعوام ونصف وأربعة أعوام من أجل التوقف عن استخدام الخام الروسي وضخ استثمارات ضخمة لتعديل اقتصادها وإنها لا تستطيع دعم الحظر النفطي الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي حتى الاتفاق بشأن جميع القضايا.

وقال كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي للأوراق المالية، كليفورد بينيت: "مزيج من الفقد الفعلي للإمدادات والرفض المتزايد لقبول الإمدادات من روسيا سيؤدي إلى ارتفاع هاتين السلعتين (النفط والغاز) ارتفاعاً كبيراً".

وزادت الأسعار نحو 50% منذ بداية هذا العام.

وقالت ستة مصادر في أوبك+ لرويترز إن من المتوقع أن تلتزم المجموعة اتفاق إنتاج النفط الذي أقرته العام الماضي خلال اجتماعها المزمع في الثاني من يونيو/حزيران مع زيادة أهداف الإنتاج في يوليو بواقع 432 ألف برميل يومياً، فيما يمثل رفضاً للدعوات الغربية لزيادات أسرع في الإنتاج بهدف كبح الأسعار المرتفعة.

مصدر:Reuters
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us