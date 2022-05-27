حومت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى لها في شهرين اليوم الجمعة، ويتجه خام برنت نحو تحقيق أكبر قفزة أسبوعية في شهر ونصف مدعوماً باحتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط الروسي وموسم القيادة الصيفي المقبل في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز تسعة سنتات إلى 117.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 0247 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت إلى 118.17 دولار في وقت سابق من الجلسة. ولكن الخام القياسي يتجه نحو تحقيق مكاسب نحو 4% هذا الأسبوع.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتاً أو 0.2% إلى 113.91 دولار للبرميل. ويتجه الخام الأمريكي أيضاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.7%.

وتتجه عقود خامي القياس إلى إنهاء الأسبوع على ارتفاع مع مواصلة المفوضية الأوروبية السعي لنيل تأييد جميع الدول الأعضاء في التكتل وعددها 27 للعقوبات الجديدة المقترحة على روسيا، إذ تُشكِّل المجر حجر عثرة.

وقال مساعد كبير بحكومة المجر إن بلاده بحاجة إلى ما بين ثلاثة أعوام ونصف وأربعة أعوام من أجل التوقف عن استخدام الخام الروسي وضخ استثمارات ضخمة لتعديل اقتصادها وإنها لا تستطيع دعم الحظر النفطي الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي حتى الاتفاق بشأن جميع القضايا.

وقال كبير الاقتصاديين في إيه.سي.واي للأوراق المالية، كليفورد بينيت: "مزيج من الفقد الفعلي للإمدادات والرفض المتزايد لقبول الإمدادات من روسيا سيؤدي إلى ارتفاع هاتين السلعتين (النفط والغاز) ارتفاعاً كبيراً".

وزادت الأسعار نحو 50% منذ بداية هذا العام.

وقالت ستة مصادر في أوبك+ لرويترز إن من المتوقع أن تلتزم المجموعة اتفاق إنتاج النفط الذي أقرته العام الماضي خلال اجتماعها المزمع في الثاني من يونيو/حزيران مع زيادة أهداف الإنتاج في يوليو بواقع 432 ألف برميل يومياً، فيما يمثل رفضاً للدعوات الغربية لزيادات أسرع في الإنتاج بهدف كبح الأسعار المرتفعة.