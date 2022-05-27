سياسة
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مات من شدة الحزن.. وفاة زوج مدرّسة قُتلت بمجزرة تكساس
توفي زوج مدرسة ابتدائية قتلت الثلاثاء في حادثة إطلاق النار بمدرسة يوفالدي. وحسب ما أفاد به أقاربه فإنه توفي من شدة الحزن على فراق زوجته التي تجمعه بها 25 عاماً.
مات من شدة الحزن.. وفاة زوج مدرّسة قُتلت بمجزرة تكساس
مات "من شدة الحزن".. وفاة زوج مدرّسة قُتلت في مجزرة يوفالدي  / AFP
27 مايو 2022

أعلن أقارب مدرّسة قُتلت الثلاثاء برصاص مسلّح اقتحم مدرسة ابتدائية ببلدة يوفالدي في ولاية تكساس وارتكب مجزرة راح ضحيّتها 19 طفلاً ومدرّستان، أن زوجها توفي "من شدة الحزن" على فراقها.

وعلى صفحة في موقع جمع التبرعات "غو فاند مي" أنشئت لتوفير احتياجات أبناء المدرّسة إيرما غارسيا الأربعة، الذين أصبحوا يتامى الأم والأب الآن، قالت ديبرا أوستن إنّ جو غارسيا "فارق الحياة بشكل مأساوي هذا الصباح إثر حالة طبية طارئة".

وأضافت ابنة عمّة المدرّسة الراحلة "أنا مقتنعة بأنّ جو مات لأن قلبه انفطر. خسارة حبّ حياته بعد 25 عاماً من العيش معاً كانت أمراً يصعب تحمّله".

بدوره قال ابن شقيق المدرّسة ويدعى جون مارتينيز إنّ "زوج عمّتي إيرما، جو غارسيا، مات من شدّة الحزن".

وحسب مراسل لتلفزيون محلّي فإنّ غارسيا توفّي بسبب نوبة قلبية.

وكان الزوجان متزوجين منذ 24 عاماً وفقاً لموقع مدرسة روب الابتدائية حيث وقعت المجزرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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