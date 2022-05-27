سياسة
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بعد يومين من حادثة تكساس.. شرطة تورونتو تقتل شاباً يحمل بندقية قرب مدرسة
أطلقت شرطة مدينة تورونتو في كندا النار على رجل ما أدى إلى قتله، لدى سيره في شارع وهو يحمل بندقية  ويبعد نحو 130 متراً عن مدرسة ويليام جي.ديفيس جونيور العامة في حي بالمدينة.
بعد يومين من حادثة تكساس.. شرطة تورونتو تقتل شاباً يحمل بندقية قرب مدرسة
شرطة تورونتو تقتل رجلاً يحمل بندقية قرب مدارس / Reuters
27 مايو 2022

قال مسؤولون كنديون الخميس إن شرطة مدينة تورونتو أطلقت النار على رجل فقتلته لدى سيره في شارع وهو يحمل بندقية في حي بالمدينة في واقعة أدت إلى فرض إغلاق احترازي على خمس مدارس في المنطقة.

وقال جيمس رامير قائد شرطة تورونتو في إفادة صحفية إن أفراد الشرطة هرعوا إلى المنطقة استجابة لبلاغ عن وجود رجل مسلح وأطلقوا النار عليه عندما واجههم. ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مشيراً إلى أن التحقيق لا يزال جارياً.

وكانت الشرطة ذكرت في وقت سابق على تويتر أنها أطلقت النار على المشتبه به مما أدى إلى إصابته. ووُصف المسلح بأنه شاب في أواخر سن المراهقة أو في أوائل العشرينيات من العمر.

ويبعد الموقع الذي شهد إطلاق النار على الشاب نحو 130 متراً عن مدرسة ويليام جي.ديفيس جونيور العامة التي كانت آخر مدرسة تعيد فتح أبوابها من المدارس الخمس. وألغيت عمليات إغلاق المدارس بعد ساعتين تقريباً، وفقاً لمجلس مدارس مقاطعة تورونتو.

وجاء الحادث بعد يومين من إطلاق مسلح النار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأمريكية مما أسفر عن مقتل 19 طفلاً واثنين من المعلمين. وأثارت تلك الواقعة قلقاً بشأن العنف باستخدام الأسلحة في جميع أنحاء العالم.

وقال رامير إن شرطة تورونتو لا تعلم بعد كل ملابسات الحادث، مضيفاً: "لا أريد التكهن واقتراح أنه شيء مشابه لما يحدث في الولايات المتحدة".

ويبلغ معدل جرائم القتل بالأسلحة النارية في كندا 0.5 لكل 100 ألف شخص، وهو أقل بكثير من المعدل الأمريكي البالغ 4.12، وذلك وفقاً لتحليل أجراه معهد القياسات والتقييم الصحي التابع لجامعة واشنطن في عام 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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