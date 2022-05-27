سياسة
3 دقيقة قراءة
خوفاً من انتقام إيراني.. إسرائيل قد توصي رعاياها بعدم السفر إلى دول خليجية
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب قد تصدر توصيات لرعاياها بعدم السفر إلى وجهات قريبة من إيران خشية انتقام طهران بعد اغتيال قائد عسكري رفيع بالحرس الثوري.
خوفاً من انتقام إيراني.. إسرائيل قد توصي رعاياها بعدم السفر إلى دول خليجية
تقرير: من الواضح أن السلطات الإسرائيلية ستتخذ قراراً قريباً لتكرار النصائح ضد السفر إلى الدول المجاورة لإيران / AFP
27 مايو 2022

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب قد تصدر توصيات لرعاياها بعدم السفر إلى وجهات قريبة من إيران خشية انتقام طهران بعد اغتيال قائد عسكري رفيع بالحرس الثوري.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير للقناة 12 الإخبارية الخميس عن مخاوف إسرائيلية من مهاجمة إيران لإسرائليين في الخارج عقب تسريبات ربط البلاد بمقتل العقيد بالحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي.

وتخشى إسرائيل أن التطورات ستزيد دافع إيران لضرب الإسرائيليين في الخارج، إذ عقدت شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة والمؤسسات الدفاعية سلسلة اجتماعات تشاورية خلال الأيام الأخيرة حول هذه المسألة.

وأشار التقرير إلى أن من الواضح أن السلطات الإسرائيلية ستتخذ قراراً قريباً لتكرار نصائح ضد السفر إلى الدول المجاورة لإيران، بما في ذلك الإمارات والبحرين وأذربيجان وربما تركيا.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تقف وراء عملية اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني صياد خدائي.

وحسب الصحيفة الأمريكية فإن الوحدة السرية التابعة لـ"فيلق القدس"، مسؤول العمليات الخارجية بالحرس الثوري الإيراني، مكلفة عمليات اختطاف واغتيال للأجانب في جميع أنحاء العالم، ومنهم المدنيون والمسؤولون الإسرائيليون، وفقاً للحكومة الإسرائيلية ومسؤولي الجيش والمخابرات.

والأحد الماضي لقي العقيد صياد خدائي البالغ من العمر 50 عاماً مصرعه برصاصة قاتلة خارج منزله في شارع سكني هادئ بالعاصمة الإيرانية طهران، عندما اقترب مسلحان على دراجتين ناريتين من سيارته وأطلقوا عليه خمس رصاصات، وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية.

وقال مسؤول إسرائيلي للقناة 12 إنه لا توجد حالياً تحذيرات استخباراتية محددة بشأن الهجمات.

ومع ذلك قال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته إن الإسرائيليين سيُنصحون بتوخي الحذر بشكل خاص عند زيارة أذربيجان، وسيُطلب منهم عدم زيارة الإمارات أو البحرين ما لم يكن ذلك ضرورياً للغاية "بسبب وجود البنى التحتية للإرهاب في تلك البلدان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us