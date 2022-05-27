قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب قد تصدر توصيات لرعاياها بعدم السفر إلى وجهات قريبة من إيران خشية انتقام طهران بعد اغتيال قائد عسكري رفيع بالحرس الثوري.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير للقناة 12 الإخبارية الخميس عن مخاوف إسرائيلية من مهاجمة إيران لإسرائليين في الخارج عقب تسريبات ربط البلاد بمقتل العقيد بالحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي.

وتخشى إسرائيل أن التطورات ستزيد دافع إيران لضرب الإسرائيليين في الخارج، إذ عقدت شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة والمؤسسات الدفاعية سلسلة اجتماعات تشاورية خلال الأيام الأخيرة حول هذه المسألة.

وأشار التقرير إلى أن من الواضح أن السلطات الإسرائيلية ستتخذ قراراً قريباً لتكرار نصائح ضد السفر إلى الدول المجاورة لإيران، بما في ذلك الإمارات والبحرين وأذربيجان وربما تركيا.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أفادت بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تقف وراء عملية اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني صياد خدائي.

وحسب الصحيفة الأمريكية فإن الوحدة السرية التابعة لـ"فيلق القدس"، مسؤول العمليات الخارجية بالحرس الثوري الإيراني، مكلفة عمليات اختطاف واغتيال للأجانب في جميع أنحاء العالم، ومنهم المدنيون والمسؤولون الإسرائيليون، وفقاً للحكومة الإسرائيلية ومسؤولي الجيش والمخابرات.

والأحد الماضي لقي العقيد صياد خدائي البالغ من العمر 50 عاماً مصرعه برصاصة قاتلة خارج منزله في شارع سكني هادئ بالعاصمة الإيرانية طهران، عندما اقترب مسلحان على دراجتين ناريتين من سيارته وأطلقوا عليه خمس رصاصات، وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية.

وقال مسؤول إسرائيلي للقناة 12 إنه لا توجد حالياً تحذيرات استخباراتية محددة بشأن الهجمات.

ومع ذلك قال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته إن الإسرائيليين سيُنصحون بتوخي الحذر بشكل خاص عند زيارة أذربيجان، وسيُطلب منهم عدم زيارة الإمارات أو البحرين ما لم يكن ذلك ضرورياً للغاية "بسبب وجود البنى التحتية للإرهاب في تلك البلدان".