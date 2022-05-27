تعتزم تركيا وأذربيجان التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الأقمار الصناعية، على هامش مهرجان تكنوفيست المقام حالياً في باكو.

وفي حديث مع الأناضول قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك إن بلاده وأذربيجان تعتزمان التوقيع على اتفاقيات تعاون في عدة مجالات.

وأضاف في هذا الصدد أن وكالتَي الفضاء التركية والأذربيجانية ستوقعان اتفاقية تعاون "ستتيح لهما التحرك معاً".

وأردف أن البلدين سيوقعان أيضاً اتفاقيتَي تعاون بخصوص تطوير إمكانيات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا والصناعة.

تجدر الإشارة أن مهرجان "تكنوفيست أذربيجان" ينظمه فريق التكنولوجيا التركي "وقف تي 3"، ووزارتا التنمية الرقمية والنقل الأذرية، والصناعة والتكنولوجيا التركية، بدعم من شركات ومؤسسات هامة.

ومن المزمع أن يشهد المهرجان الذي انطلق الخميس ويستمر حتى 29 مايو/أيار الجاري إقامة عروض مختلفة ومسابقات متنوعة.

وفي سبتمبر/أيلول 2021 قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستحول مهرجان "تكنوفيست" إلى ماركة عالمية من خلال تنظيمه في الدول الصديقة والحليفة بدءاً من أذربيجان.

ويعتبر "تكنو فيست" أكبر مهرجان في العالم بمجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، ووسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات والطائرات المسيرة والتكنولوجيا الخضراء.