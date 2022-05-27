قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن أوكرانيا ليست متحمسة للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن يتعين عليها مواجهة حقيقة أن هذا سيكون ضرورياً على الأرجح لإنهاء الحرب.

وذكر زيلينسكي في كلمة لمؤسسة بحثية إندونيسية: "توجد أشياء تجب مناقشتها مع الزعيم الروسي. أنا لا أبلغكم أن شعبنا حريص على التحدث إليه، لكن علينا مواجهة حقائق ما نعيشه".

وتابع: "ماذا نريد من هذا الاجتماع؟ نريد أن تعود حياتنا. نريد استعادة حياة دولة ذات سيادة داخل أراضيها".

مضيفاً أن روسيا لا تبدو مستعدة بعدُ لإجراء محادثات سلام جدية.

جاءت تصريحات زيلينسكي تزامناً مع إعلان الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك اليوم الجمعة أنهم استولوا على منطقة ليمان في شرق أوكرانيا، وهي تقاطع يفتح الطريق إلى مدن كبرى مثل سلوفيانسك وكراماتورسك.

وقالت هيئة أركان الدفاع الإقليمية الانفصالية "لجمهورية" دونيتسك على موقعها في تلغرام إنها "سيطرت بشكل كامل" على "كراسني ليمان" (الاسم القديم لليمان) بفضل وحدات عسكرية من منطقة لوهانسك الانفصالية و"دعم نيران" القوات المسلحة الروسية.

وتعد ليمان تقاطعاً مهماً للسكك الحديدية، وتقع شمال شرق مدينة سلوفيانسك التي استعادتها كييف من الانفصاليين الموالين لروسيا في عام 2014، وكراماتورسك عاصمة الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من منطقة دونيتسك شرقاً.

وتمهد السيطرة على ليمان الطريق باتجاه سلوفيانسك ثم كراماتورسك مع إحراز تقدم لمحاولة تطويق سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، وهما مدينتان أوكرانيتان مهمتان تقعان أقصى الشرق.

وكان الانفصاليون أكدوا الثلاثاء أنهم يسيطرون على نصف ليمان.