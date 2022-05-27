يعقد لوبي الأسلحة الأمريكي الواسع النفوذ الجمعة جمعيّته السنوية في تكساس وسط جدل محتدم بعد ثلاثة أيام من عملية إطلاق النار المروعة في إحدى مدارس الولاية.

وتقيم الجمعية الوطنية للبنادق NRA تجمعها بحضور الرئيس السابق دونالد ترمب على مسافة ساعة براً من مدرسة يوفالدي الابتدائية حيث قتل شاب في الثامنة عشرة 19 طفلاً ومدرّستين بواسطة بندقية شبه أوتوماتيكية.

وأكد ترمب الأربعاء مشاركته، معلناً أن الولايات المتحدة "تحتاج إلى حلول فعليّة وقيادة حقيقية في هذه الفترة، لا لسياسيين أو لاعتبارات حزبية".

وتابع: "لذلك سوف ألتزم التعهد الذي قطعته منذ فترة وألقي كلمة خلال مؤتمر الجمعية الوطنية للبنادق في تكساس" واعداً بتوجيه "خطاب مهم إلى الشعب الأمريكي".

ويعقد اجتماع اللوبي المؤيد لحمل السلاح في وقت تواجه الشرطة انتقادات تتهمها بالتأخر في التدخل في مدرسة يوفالدي.

وأكدت شهادات كثيرة أن أهالي التلاميذ انتظروا طويلاً أمام المدرسة من دون أن تتدخل الشرطة فيما كان التلميذ سالفادور راموس يرتكب المجزرة في أحد الصفوف، وهو ما أظهره أيضاً شريط فيديو.

وكان منفذ المجزرة استهدف جدّته قبل أن يتوجه إلى المدرسة حيث فتح النار من بندقية نصف آلية من طراز AR-15، ما أدى إلى سقوط 21 قتيلاً، وإصابة 17 شخصاً بجروح بينهم ثلاثة شرطيين.

وأعلنت الشركة المصنعة لهذا السلاح أنها لن تشارك في مؤتمر الجمعية الوطنية للبنادق.