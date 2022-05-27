وُلدت ليمان بوزقورت ألتن تشاكيج، في صاري قامش عام 1932، وعرفت الطريق إلى السماء بعدما تقدمت لتصبح طيّارة تركية بعد إعلان مدرسي شاهدته.

بعدما أنهت دراستها الثانوية، تلقت تدريباً على الطائرات الشراعية في مرافق إنُنو للطيارين "Türkkuşu İnönü"، ولاحقاً، انضمت إلى مدرسة المحركات للطيارين "Türkkuşu Motor School" مرشح مدرس.

في هذه الأيام التي اتُخذت فيها خطوات ناجحة لتعميم الطيران بين الشباب، تقرر إشراك النساء في القوات المسلحة، كان هذا القرار نقطة تحول بالنسبة إلى ليمان بوزكورت ألطنجكيج.

ارتدت شارة طيارة طائرات نفاثة عام 1958

بدأت تعليمها في أكاديمية إزمير الجوية عام 1955. تخرجت بإكمال تدريبها في الطائرات المروحية، وبعد تخرجها من أكاديمية القوات الجوية، قررت أن تقود الطائرات النفاثة.

في وقت لاحق، انضمت إلى أسطول التدريب على الطائرات في أسكيشهير وأكملت تدريبها في وقت قصير، ثم واصلت رحلتها مع شارة الطيارة النفاثة التي كانت ترتديها في عام 1958.

طارت على طائرات نفاثة من طراز F-84 وT-33 لمدة 9 سنوات وكانت الأولى، ولفترة طويلة، الطيارة الأنثى الوحيدة لتركيا وحلف شمال الأطلسي.

تقاعدت ليمان بوزقورت ألتن تشاكيج من القوات الجوية برتبة عقيد أول، وتوفيت في 4 مايو 2001 في إزمير.