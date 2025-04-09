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الجيش السوداني: 12 قتيلاً و17 جريحاً في قصف مدفعي لـ"الدعم السريع" على الفاشر
أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، عن مقتل 12 مدنياً وإصابة 17 آخرين جراء قصف مدفعي شنته "قوات الدعم السريع" على مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غربي البلاد.
الجيش السوداني: 12 قتيلاً و17 جريحاً في قصف مدفعي لـ"الدعم السريع" على الفاشر
دبابة مدمرة في حي سكني بولاية الخرطوم / Reuters
9 أبريل 2025

وأوضح البيان الصادر عن الفرقة "السادسة مشاة" التابعة للجيش السوداني، أن "قوات الدعم السريع" استخدمت مدفعية ثقيلة في الهجوم، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 17 آخرين بإصابات بالغة جرى نقلهم على أثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشار البيان إلى أن الهجوم وقع رغم تمكن الجيش السوداني من فرض سيطرته على مدينة الفاشر، في إطار سلسلة من الانتصارات التي أحرزها في عدة ولايات ومدن، ولم يصدر أي تعليق من "قوات الدعم السريع" بشأن هذا الهجوم.

منذ أسابيع، بدأ الجيش السوداني يحقق تقدماً سريعاً في مسار الحرب مع "قوات الدعم السريع"، إذ تمكن من استعادة العديد من المناطق، بما في ذلك العاصمة الخرطوم، فقد سيطر على القصر الرئاسي ومقار الوزارات والمطار والمواقع الأمنية والعسكرية.

أما بقية الولايات الـ17، فقد تقلصت سيطرة "قوات الدعم السريع" بشكل كبير، إذ لم يعد لها سوى وجود محدود في أجزاء من ولايتي شمال وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إلى جانب أربع ولايات في إقليم دارفور.

ومنذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، أسفرت المعارك بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح نحو 15 مليون شخص، وفقًاً للأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين تقدر دراسة لجامعات أمريكية أن عدد القتلى وصل إلى نحو 130 ألفاً.

مصدر:TRT ARABI
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