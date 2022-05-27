سياسة
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إيران.. ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى تجاري إلى 24 شخصاً
تسبب انهيار مبنى تجاري جنوب غربي إيران في وفاة 24 شخصاً تحت الأنقاض. ووفق مساعد محافظ خوزستان، أُنقذ 37 مواطناً من تحت الأنقاض حتى اليوم، معظمهم إصاباتهم خفيفة.
إيران.. ارتفاع حصيلة قتلى انهيار مبنى تجاري إلى 24 شخصاً
يقع المبنى في منطقة تجارية حية تزدحم بالمكاتب والمراكز التجارية والطبية / AFP
27 مايو 2022

ارتفعت، الجمعة، حصيلة قتلى انهيار مبنى تجاري جنوب غربي إيران إلى 24 شخصاً.

ونقلت وكالة "إرنا" المحلية عن حاكم مدينة آبادان (جنوب غرب) إحسان عباس بور، قوله إن "عدد قتلى انهيار مبنى متروبل بالمدينة ارتفع من 18 إلى 24".

وأوضح أن "فِرق الإنقاذ انتشلت حتى الآن 24 جثة من تحت الأنقاض، ونقلتها إلى جامعة عبادان للعلوم الطبية، من أجل معرفة هويتها".

وأكد عباس بور، وهو أيضاً مساعد محافظ خوزستان، "إنقاذ 37 مواطناً من تحت الأنقاض حتى اليوم، معظمهم إصاباتهم خفيفة".

ولفت إلى أن "عملية إزالة الأنقاض ستبقى مستمرة إلى أن يتم إخراج آخر الضحايا المحتملين".

والاثنين الماضي، وقع حادث انهيار في أجزاء من مبنى "متروبل" الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة "آبادان"، حسب التلفزيون الرسمي نقلاً عن مسؤولين عقب الحادث.

ويقع المبنى في منطقة تجارية حية تزدحم بالمكاتب والمراكز التجارية والطبية.

ويسود الاعتقاد أن أكثر من 150 شخصاً كانوا داخل مبنى "متروبل" التجاري في شارع أميري المزدحم عندما انهار، حسب مراسل الأناضول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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