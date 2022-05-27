سياسة
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أردوغان: لن يزول العار عمن أعدموا مندريس حتى بعد 600 عام
أردوغان يقول في كلمة خلال فعالية للذكرى الـ62 لوقوع الانقلاب الأول في الجمهورية التركية في 27 مايو/أيار 1960، إن "وصمة العار لن تزول عن جباه من أرسلوا رئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس ورفاقه إلى حبل المشنقة حتى لو مر 600 عام".
أردوغان: لن يزول العار عمن أعدموا مندريس حتى بعد 600 عام
أردوغان أكد أن الشعب التركي مثلما حفر ذكرى مندريس وأصدقائه في قلبه لن يسامح أبدا الذين ارتكبو هذا الظلم / AA
27 مايو 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن وصمة العار لن تزول عن جباه من أرسلوا رئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس ورفاقه إلى حبل المشنقة حتى لو مر 600 عام.

جاء ذلك في كلمة خلال فعالية في الذكرى الـ62 لوقوع الانقلاب الأول في الجمهورية التركية بتاريخ 27 مايو/أيار 1960، في مركز عدنان مندريس للمؤتمرات بجزيرة الديمقراطية والحريات في إسطنبول.

وأضاف أردوغان: "لن تزول وصمة العار عن جباه من أرسلوا مندريس ورفاقه إلى حبل المشنقة، حتى لو مر 600 عام وليس 62 عاماً".

وأكد أن الشعب التركي مثلما حفر ذكرى مندريس وأصدقائه في قلبه، لن يسامح أبداً الذين مارسوا هذا الظلم في جزيرة "ياسي" التي بات اسمها لاحقاً جزيرة الديمقراطية والحريات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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