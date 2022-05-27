قالت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدري القردة في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض، مضيفة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة.

وقالت سيلفي برياند مديرة إدارة التأهب للمخاطر المعدية في المنظمة في إحاطة للدول الأعضاء في الجمعية السنوية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة "نعتقد أننا إذا اتخذنا الإجراءات الصحيحة الآن يمكننا احتواؤه بسهولة".

وشددت على أن هناك فرصة سانحة لمنع الانتشار، وحثت عامة الناس على تجنب القلق لأن انتقال العدوى أبطأ بكثير من الفيروسات الأخرى مثل فيروس كورونا.

التطعيم الجماعي

إلى ذلك، قالت سيلفي برياند، مديرة التأهب للأوبئة والوقاية منها في المنظمة، في إحاطة للدول الأعضاء بالمنظمة، خلال الدورة الـ75 في جمعية الصحة العالمية، إنه لا توجد ضرورة للتطعيم الجماعي ضد جدري القرود في الوقت الراهن.

وأوضحت برياند أن "المرض كان مستوطناً في أكثر من تسعة بلدان إفريقية، ثم بدأ بالتفشي عالمياً خلال السنوات الأخيرة".

وأكدت أن "الجهات الطبية لا ترى حاجة للبدء بحملات تطعيم شاملة".

وأشارت إلى أنه "جرى تسجيل ما يقرب من 200 حالة حتى الآن في أنحاء العالم، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع خلال الأيام المقبلة لأن تفشي الفيروس مازال في بداياته".

وأضافت برياند "لا نوصي خلال الوقت الراهن بحظر السفر أو تقييده".

ونوّهت المسؤولة الأممية أنه "من الضروري فقط اتخاذ الإجراءات الصحيحة".

وتظهر أعراض المرض على هيئة حمى وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام في العضلات، إضافة إلى الإرهاق والقشعريرة وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه.

واكتشف جدري القرود أول مرة عام 1958 عندما ظهر مرض يشبه الجدري في قرود أحد المختبرات، ومن هنا أُخذت هذه التسمية.